"أسانسير ".. يكتب الفصل الأخير في حياة شاب بالشيخ زايد

لقى شخص حتفه إثر سقوطه من مصعد عقار في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، تم نقل الجثمان إلي المستشفي وتولت النيابة العامة التحقيق .

تفاصيل مصرع شاب الشيخ زايد

وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا بسقوط مصعد عقار بمدينة الشيخ زايد. وانتقل رجال المباحث والحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين سقوط كابينة مصعد، ما أسفر عن مصرع شخص.

وقدوتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تفاصيل مصرع سيدة الشيخ زايد

وفي واقعة أخري ، كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، ملابسات مصرع سيدة في العقد الخامس من عمرها أثر سقوطها من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة .

و بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة ، بلاغا تضمن سقوط سيدة من الطابق الخامس في المجاورة الأولى بمنطقة الشيخ زايد، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و من الفحص والتحريات ؛ تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها، إثر إصابتها بكسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقد استمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

تحريات حول مصرع سيدة الشيخ زايد

و التحريات؛ بينت أن السيدة منفصلة عن زوجها الذي يمتلك حضانة ابنتيها البالغين من العمر 14 و15 عاما، وعقب انفصالها عن طليقها رفض السماح لها برؤية بناتها.

وأضافت التحريات، أن السيدة المتوفاة حضرت يوم الواقعة إلى منزل طليقها وحاولت رؤية بناتها إلا أن طليقها والفتاتين رفضوا ذلك، فقامت بإحضار لوح خشبي وحبل، وقامت بربطهما وعلقت بهما خطافا وحاولت الوصول إلى شباك المطبخ للدخول إلى الشقة ورؤية بناتها.

وأشارت التحريات إلى أن السيدة حاولت الدخول إلى شباك المطبخ ورؤية بناتها إلا أنها سقطت بعد اختلال توازنها وفارقت الحياة فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.