إنطلاق الحملة التنشيطية " حقك تنظيمي " لتنظيم الأسرة بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إنطلاق الفاعليات الخاصة بالحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة والإنجابية بقري ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور راجي أن الحملة تسعي إلي رفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة طويلة المفعول، بالإضافة لخدمات الصحة الإنجابية وكشف النساء والسونار بمشاركة عدد كبير من الأطباء والتمريض المدربين تدريبا جيدا علي إستخدام تلك الوسائل.

وأشار تواضروس إلي أن الحملة تهدف إلي إقامة العديد من ندوات التوعوية من خلال العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة بجميع أنحاء وقرى ونجوع المحافظة بواسطة مسئولى الإعلام والرائدات الريفيات، وذلك بهدف رفع مستوي الوعي لدي السيدات لضرورة إستخدام وسائل تنظيم الأسرة بعيدة المدي التي بدورها تدعم إستقرار وسلامة الأسرة.

فيما أوضحت الدكتورة رانيا الشهير مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة أن الحملة سوف تتم علي مرحلتين بهدف تغطية جميع المحافظة حيث شملت المرحلة الأولى والتي بدأت اليوم ومستمرة حتي 8 يونيو بمراكز : قنا، ابوتشت ,الوقف, دشنا.

فيما ستضم المرحلة الثانية والتي ستنطلق في الفترة من 11-15 يونيو مراكز :

نجع حمادى، فرشوط قفط ، قوص، نقادة، مؤكدة عزم مديرية الصحة في المُضي قدما نحو تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بتوفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من تلك الخدمات.