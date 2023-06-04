الجزائر والعراق توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال العدالة الدستورية

وقعت الجزائر والعراق على مذكرة تفاهم بهدف تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات بين المحكمة الدستورية الجزائرية والمحكمة العليا العراقية في مجال العدالة الدستورية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم "الأحد"، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، جاسم محمد عبود، الذي يقوم على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبحسب بيان المحكمة الدستورية الجزائرية، أشاد الطرفان ب"عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين"، وأكدا على ضرورة توطيدها في شتى المجالات.

حاكم دارفور يعلن الإقليم منطقة منكوبة

أعلن حاكم إقليم دارفور الواقع غربي السودان الإقليم منطقة منكوبة، مشيرًا إلى تعرض المدنيين في كُتم والجنينة لانتهاكات مروعة، وذلك حسبما قناة العربية ..

القوات المسلحة السودانية

ونفت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: القوات المسلحة تؤكد أنه لا صحة لما تردد عن سقوط مدينة كتم بولاية شمال دارفور في أيدي المتمردين.

واندلعت صباح اليوم، اشتباكات عنيفة في أحياء جنوبي الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال شهود عيان، لفضائية سكاي نيوز عربية، إن منطقة المهندسين وبعض أحياء أم درمان القديمة علاوة على أحياء في جنوب الخرطوم شهدت قتالا عنيفا، مساء السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع استخدمت فيه المدفعية إلى جانب الأسلحة الخفيفة.

وأكد صحفيون أن مدينة كُتم في شمال دارفور، عرفت أيضا مواجهات أسفرت عن مقتل مدنيين.

وأعلنت نائبة مدير إدارة المتاحف في السودان إخلاص عبد اللطيف، أن قوات الدعم السريع سيطرت على المتحف القومي في الخرطوم، وسط مخاوف على سلامة القطع الأثرية المهمة بما في ذلك المومياوات، وسط الحرب الدائرة.

وقالت إن عناصر من قوات الدعم السريع، التي تخوض قتالا مع الجيش منذ أسابيع، دخلت المتحف، الجمعة، وحثت على حماية تراث البلاد.

وأضافت أن العاملين بالمتحف ليسوا على علم بالوضع داخله لأنهم توقفوا عن الذهاب إلى مقر عملهم، بعد اندلاع الصراع فجأة في 15 أبريل، الذي أجبر الشرطة التي تحرس المنشأة على الانسحاب.

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