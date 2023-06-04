نقابة الصيادلة تشارك في حفل تخرج دفعة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مساء أمس السبت 3 يونيو 2023 بتخرج دفعة جديدة من خريجى الدكتوراة والماجستير المهنى والأكاديمي من كلية الدراسات العليا في الإدارة بالقرية الذكية ، حيث بلغ عدد الخريجين (212) خريج، منهم (203) خريجا من الحاصلين على درجة الماجستير المهنى فى إدارة الأعمال "عربى/ إنجليزي" والبرنامج المشترك مع جامعة "اوتونوما" برشلونة اسبانيا، وعدد (5) خريجين من الحاصلين على درجة الدكتوراة المهنى فى ادارة الاعمال و عدد (1) خريج حاصل على الماجستير الأكاديمي فى ادارة الاعمال وعدد (3) خريج من برنامج الدبلومة المتخصصة فى إدارة الأعمال.



وقد أقيم الحفل باحد فنادق القاهرة بحضور الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، والاستاذ الدكتور علاء عبد الواحد عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتورة شيرين سليمان عميد كليه الدراسات العليا، ولفيف من السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالأكاديمية.

شارك فى الحفل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة لصيادلة مصر، كما حضر عدداً من رؤساء مجالس إدارات وممثلى الإدارة العليا بكبرى الشركات، بالإضافة إلى روؤساء النقابات المصرية .

وفى كلمته أبدى الاستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية رئيس الأكاديمية سعادته بالحفل لما يمثله ذلك اليوم من حصاد الجهد الذى بذله الدارسين من أجل تطوير أنفسهم وتسلحهم بالعلم من خلال حصولهم على درجة علمية و إن ما نحتفل به اليوم هو شيء مشرف، فهذه المخرجات من العلم والثقة والخبرة التي يكتسبها الطلاب يومًا بعد يوم هي نتاج دراستهم بالأكاديمية، والتي تعد أسرة للجميع.

الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا



يذكر ان الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري فرع القرية الذكية تقدم منحة جزئية للصيادلة وأعضاء النقابات الطبية تصل الى خصم 40% على دكتوراة ادارة الاعمال DBA، ماجستير إدارة الاعمال MBA باللغتين العربية و الانجليزية.

نقابة الصيادلة تشارك فى حفل تخرج دفعة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

نقابة الصيادلة تشارك فى حفل تخرج دفعة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

نقابة الصيادلة تشارك فى حفل تخرج دفعة طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا