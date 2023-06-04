الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

منوعات ومرأة

صديقة آل باتشينو تفاجئه بحملها وروبرت دي نيرو: "انطلق"

آل باتشينو وروبرت
آل باتشينو وروبرت دي نيرو

فوجئ الممثل الأمريكي الشهير آل باتشينو صاحب الـ 83 عامًا بنبأ حمل صديقته عارضة الأزياء ذات الأصول الكويتية نور الفلاح، والتي تبلغ من العمر 29 عامًا.

 

نور الفلاح وآل باتشينو

 

وكشف ا لمتحدث باسم النجم الأميركي أن نور الفلاح حامل في شهرها الثامن، وذلك بعدما ارتبطت عاطفيًا بـ آل باتشينو.

 

وأخبرت نور الفلاح آل باتشينو بأنها حامل قبل شهرين فقط، عندما وصلت إلى 6 أشهر من الحمل.

 

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شكوك آل باتشينو في حمل صديقته.. أجبرها على إجراء فحوصات “DNA”

 

آل باتشينو

 

ووفقًا لموقع "تي إم زي" فإن آل باتشينو كان صدم من هذا الخبر، فكان واثقًا بأنه غير قادر على جعل أي امرأة حامل، بسبب كبره بالسن، فكان عن يشك في الأمر حتى أجرى فحص الحمض النووي، وكشفت النتيجه أن بالفعل الطفل هو ابن "ال باتشينو".

 

 

رد فعل روبرت دي نيرو على نبأ حمل صديقه آل باتشينو

وتحمس الفنان العالمي روبرت دي نيرو لصديقه آل باتشينو بعد نبأ الحمل، وعلق خلال مؤتمر صحفي: "يا له من رجل.. انطلق يا آل باتشينو"، بحسب ما نقلت مجلة "بيبول"، أوضاف "إنه أكبر مني ببضع سنوات.. حفظه الله.. سعيد جداً من أجله".

 

نور الفلاح

من هي نور الفلاح صديقة آل باتشينو

نور الفلاح هي فنانة كويتية أمريكية تبلغ من العمر 29 عامًا فهي من مواليد عام 1994 ولدت في الكويت من أب كويتي وأم أمريكية، وقد نشأت في منطقة بيفرلي هيلز في لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا وهي من المناطق الراقية والحضارية.

 

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من هي نور الفلاح حبيبة أل باتشينو بعد إعلان حملها منه

 

كما درست في كلية الفنون الجميلة في جامعة كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية وهي فنانة ومخرجة ومنتجة أعمال، كان أول عمل فني لها هو فلم وثائقي المشردين حيث أنتجته في عام 2014، وتعيش الكويتية نور الفلاح حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تأثرت بأسلوب الحياة خارج بلدها؛ مما جعلها تتعرض لانتقادات كبيرة جدًا؛ لأنها تنتمي إلى أسرة مسلمة.

 

وتزوجت نور الفلاح أكثر من مرة، حيث انتشرت العديد من الشائعات زيجاتها المتعددة من مخرجين ومنتجين وفنانين أمريكيين يكبرونها بالكثير من الأعوام، وآخرهم النجم آل باتشينو، والذي يكبرها 54 عامًا، وهو ما زادها من شهرة في الوسط الفني، وفي العالم العربي.

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الجريدة الورقية