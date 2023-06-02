من هي نور الفلاح حبيبة أل باتشينو بعد إعلان حملها منه

تصدر اسم الكويتية نور الفلاح، مؤشر البحث العالمي جوجل وتريند مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان الفنان العالمي آل باتشينو، الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، انتظاره مولوده الرابع منها.

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من هي نور الفلاح صديقة آل باتشينو

من هي نور الفلاح صديقة آل باتشينو

نور الفلاح، صديقة آل باتشينو، فهي منتجة أميركية، تبلغ من العمر 29 عامًا، ولدت بالكويت، والدها هو كويتي يمتلك إحدي الشركات العقارية، ووالدتها أميركية، عاشت أغلب فترات حياتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأخت الكبرى لـ 3 أشقاء هم صوفيا وريمي وناصر.

المؤهلات العلمية لنور الفلاح صديقة آل باتشينو

المؤهلات العلمية لنور الفلاح صديقة آل باتشينو

حصلت نور الفلاح، صديقة آل باتشينو، على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

حياة نور الفلاح الشخصية

عملت نور الفلاح، كمنتجة في شركة سوني، ونائبة لرئيس شركة ليندا أوبست، امتلك صداقات عديدة بالوسط الفني بهوليوود، واعدت الملياردير نيكولاس بيرجروين صاحب الـ 50 عامًا بالزواج، بينما كانت في سن الـ25 عامًا، وكانت تجمعها قصة حب مع المغني البريطاني ميك جاجر عضو فريق رولنج ستونز.

حياة نور الفلاح الشخصية

نور الفلاح.. أول أعمالها الفنية في السينما

وأصدرت نور الفلاح، صديقة آل باتشينو، أول فيلم وثائقي لها باسم المشردين عام 2014، ويتناول الفيلم حياة المشردين في الشوارع، كما أنتجت فيلمًا قصيرًا باسم بروسا نوسترا عام 2016، ويحكي عن رجل يحلم بعودة إخوته إلى الكلية في كاليفورنيا.

كيف تعرف نور الفلاح على آل باتشينو

وفي عام 2020 تعرفت نور الفلاح، على آل باتشينو، بعد انفصاله عن حبيبته ميتال، وهي الآن حامل منه في الشهر الثامن، كما أعلنت تقارير إعلامية من قبل.

ال باتشي

ورزق الفنان الشهير آل باتشينو، بثلاث أطفال، أنجب ابنته الكبرى جولي ماري، من مدربة التمثيل الأميركية جان تارانت عام 1988، فيما توأمه أنطون وأوليفيا، اللذان ولدا في عام 1997 فكانا من حبيبته النجمة الأميركية بيفرلي جانجيلو، التي انفصل عنها رسميًا عام 2003.