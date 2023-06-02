شكوك آل باتشينو في حمل صديقته.. أجبرها على إجراء فحوصات “DNA”

تصدر النجم العالمي آل باتشينو، مؤشر البحث العالمي جوجل، والأخبار في عدد من الدول العربية والمملكة العربية السعودية، وذلك بعد خبر انتظار مولود جديد في عمر الـ83 عامًا، وعقب تصريحاته الأخيرة.

مولود جديد آل باتشينو:

في تصريح آل باتشينو صاحب الـ83 عامًا، أكد أنه ينتظر طفلًَا من حبيبته المنتجة الكويتية الأمريكية "نور الفلاح"، التي تبلغ من العمر 29 عامًا، خلال تصريحاته لموقع "تي أم زد" الأمريكي.

آل باتشينو

عاد آل باتشينو للمشهد، وذلك ليس بسبب تصريحاته بخصوص انتظاره طفلًا، لكن لأن الممثل الأمريكي المعروف كان على يقين من أنه لن يتمكن من الإنجاب من صديقته أو أي امرأة أخرى، وكان في البداية يعتقد أن هذا الطفل ليس طفله، لكنه تحرك بشكل طبي من خلال بعض فحوصات واختبار الحمض النووي للإثبات.

شك آل باتشينو في البداية في أن الطفل هو طفله وأراد اختبار الحمض النووي، بسبب كبر سنه، إلا أن فحوصات الـ"دي إن ايه" أثبتت أن هذا الطفل هو طفله، إذْ إنه ألزم صديقته نور على إجراء الاختبار، وأظهر الاختبار أنه بالفعل هو الأب.

تحدث الممثل الأمريكي آل باتشينو إنه ينتظر طفله الرابع من صديقته المنتجة الكويتية الأمريكية نور الفلاح، والتي تبلغ من العمر 29 عامًا، والذي يكبرها بـ54 عامًا، وكان هناك علاقة حب مع صديقته الكويتية وبدأت خلال وباء كورونا عام 2020.

التقطت عدد من الكاميرات صورًا لهما وهما يخرجان معاً في عشاء رومانسي في أحد المطاعم في عام 2022.

اكتسح اسم الكويتية نور الفلاح وسائل الإعلام ومنصات التواصل في العالم عقب إعلان آل باتشينو، انتظاره مولوده الرابع منها، فذهب الكثيرون ممن لا يعرفونها يتساءلون عن هوية العارضة المنتجة الكويتية الأصل التي تصغره بـ 53 عامًا.

نور الفلاح، صديقة آل باتشينو، فهي منتجة أمريكية، تبلغ من العمر 29 عامًا، ولدت بالكويت، والدها هو كويتي يمتلك إحدي الشركات العقارية، ووالدتها أمريكية، عاشت أغلب فترات حياتها بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي الأخت الكبرى لـ 3 أشقاء هم صوفيا وريمي وناصر.

حصلت نور الفلاح، صديقة آل باتشينو، على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا، وبعدها حصلت على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من جامعة كاليفورنيا.

هي من أصل كويتي ووالدتها أمريكية، وحصلت على شهادة بكالوريوس في الفنون السينمائية من جامعة جنوب كاليفورنيا.