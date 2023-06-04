زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لشن هجوم مضاد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، اليوم الأحد، إن كييف مستعدة لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره ضد القوات الروسية التي تسيطر على أجزاء من بلاده.

زيلينسكي

قال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لأكون صريحًا، يمكن أن يسير في عدة طرق، مختلفة تمامًا.. لكننا سنفعل ذلك، ونحن جاهزون".

كما قال الرئيس الأوكراني "نعتقد بقوة أننا سننجح" في جهود استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، بعد أكثر من عام من العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022.

كما قال زيلينسكي للصحيفة إن أوكرانيا تريد المزيد من الأسلحة من الحلفاء الغربيين، "لكن لا يمكننا الانتظار لأشهر"، ملمحًا إلى الجدول الزمني المحتمل لحملة الهجوم المضاد عالية المخاطر.

وأقر الرئيس الأوكراني بالقوة الجوية الروسية وتوقع أنه من المحتمل أن "يموت عدد كبير من الجنود" في الهجوم المضاد. وقال إن قواته البرية "أقوى وأكثر تحفيزًا" من القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في أوائل مايو الماضي إن جيش بلاده يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعداد، لكن قائد القوات البرية الأوكرانية قال الأسبوع الماضي إن "الوقت سيأتي قريبًا عندما ننتقل إلى عمليات هجومية نشطة".

وأشار المسؤولون الأوكرانيون في الأسابيع الأخيرة إلى أن البلاد تقترب من إطلاق هجومها المضاد المتوقع.

ومن ناحية أخرى، استهدفت القوات الأوكرانية منطقة شيبيكينسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية بـ 519 قذيفة، أمس السبت.

وقال حاكم مقاطعة بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف - في منشور عبر "تلجرام" حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الأحد - بأن قوات كييف استهدفت يوم الـ3 من يونيو الجاري، منطقة شيبيكينسكي الحضرية بـ 519 قذيفة بأعيرة مختلفة.

وأوضح جلادكوف أنه نتيجة للقصف الأوكراني لقيت سيدتان مصرعهما في قريتي نوفايا تافولجانكا وبيزلودوفكا، كما أصيب شخصان آخران، مؤكدا أن الطواقم الطبية تقدم الخدمات اللازمة للمصابين.

القوات الأوكرانية تواصل قصف منطقة بيلغورود الروسية

قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن القوات الأوكرانية واصلت القصف على المنطقة الحدودية خلال الليل وحتى صباح الأحد بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيدا عن الحدود.

وأضاف غلادكوف على تطبيق تيليغرام: "خلال الليل كان الوضع مضطربا"، مشيرا إلى وقوع "الكثير" من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف الأحدث.

وذكر غلادكوف في وقت لاحق أن حرائق اندلعت في شيبيكينو بعد أن قصفت القوات الأوكرانية منطقة السوق في وسط البلدة، مضيفا أنه لم يصب أحد. وتبعد شيبيكينو نحو 7 كيلومترات عن الحدود الأوكرانية.

وأردف أنه جرى نقل أكثر من 4 آلاف إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة.

وتنتقل مشاهد الحرب بشكل متزايد إلى روسيا مع ازدياد القصف على المناطق الحدودية وكذلك ضربات جوية في عمق البلاد بما في ذلك هجمات على موسكو وقعت الأسبوع الماضي.

وفي أواخر مايو، أعلن الجيش الروسي أنه صد أحد أخطر الهجمات عبر الحدود التي تشنها "مجموعة تخريبية" أوكرانية قال إنها دخلت الأراضي الروسية في بيلغورود.

ونفت أوكرانيا شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي ونفت أيضا تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود، وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.

ورافق غلادكوف، السبت، نحو 600 طفل من بلدتي شيبيكينو وغريفورون بالمنطقة إلى مدينتي ياروسلافل وكالوجا البعيدتين عن الحدود الأوكرانية.

وتتعرض شيبيكينو، التي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة تقريبا، وأماكن أخرى في بيلغورود للهجوم بشكل متكرر في الآونة الأخيرة.

وصرح غلادكوف لوسائل الإعلام الروسية بأن المنطقة تعيش الآن في "ظروف حرب حقيقية".

ضربات ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية

وفي السياق، أعلن الجيش الروسي أنه شنّ ضربات جوية ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية، مؤكدًا أنه أصاب مراكز قيادة ومعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "هذه الليلة، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو ضد منشآت العدو في مطارات عسكرية".

وأضافت: "أُصيبت مراكز قيادة ومحطات رادار ومعدات للطيران الأوكراني ومستودع أسلحة وذخائر".

في الأسابيع الأخيرة، تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية، بينما تؤكد كييف منذ أشهر أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ بدء الاجتياح الروسي في فبراير 2022.