زيلينسكي يؤكد استعداد بلاده لشن هجوم مضاد على روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، استعداد بلاده لشن الهجوم المضاد، الذي طال انتظاره ضد روسيا، قائلا إن "الأمر قد يستغرق بعض الوقت وستكون تكلفته باهظة".

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وأشار زيلينسكي في حوار مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن "أوكرانيا تؤمن بأن الهجوم المضاد ضد روسيا سينجح"، مضيفا: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، ولأكون صريحًا يمكن أن يختلف شكل العملية تماما، لكننا سننفذها، ونحن جاهزون".

وفي سياق آخر، أعرب زيلينسكي عن قلقه من أن تؤدي الانتخابات الأمريكية العام المقبل إلى تولي إدارة أقل دعمًا للسلطة، داعيا حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى تقديم مسار واضح لعضوية أوكرانيا.

وحث زيلينسكي الصين على محاولة كبح جماح روسيا، قائلا إن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مزيد من أنظمة الدفاع الصاروخي باتريوت أمريكية الصنع لحماية المواطنين من القصف الجوي وحماية قوات الخطوط الأمامية.

وأقر زيلينسكي بالتفوق الجوي الروسي على الخطوط الأمامية، مشيرا إلى أن الافتقار إلى الحماية من القوة الجوية الروسية يعني أن "عددًا كبيرًا من الجنود سيموتون" في الهجوم المضاد الذي تخطط له أوكرانيا.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده كانت ترغب في الحصول على المزيد من الأسلحة من دول الغرب قبل انطلاق عملية الهجوم المضاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن أوكرانيا مستعدة للتحرك في أي وقت، موضحا: "نود الحصول على أشياء معينة، لكن لا يمكننا الانتظار شهور أخرى".

تصاعد الضرابات بين روسيا واوكرانيا

تشهد الحرب الروسية الاوكرانية تصاعدا حيث تتواصل العملية العسكرية في أوكرانيا، اليوم السبت، ويحاول الجيش الروسي بسط المزيد من السيطرة على أراض أوكرانية، فيما تحاول قوات كييف مقاومة الزحف الروسي بدعم عسكري من الغرب.

وفي آخر التطورات الميدانية، قصفت القوات الأوكرانية الليلة الماضية كاخوفكا ونوفايا كاخوفكا ومناطق أخرى في مقاطعة خيرسون بـ26 قذيفة مدفعية.

وقال ممثل خدمات الطوارئ في المقاطعة، اليوم السبت، "خلال الليل، واصل نظام كييف قصف البنية التحتية المدنية في منطقة نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وريبالشي وغولايا بريستان، بإطلاق ما مجموعه 26 قذيفة مدفعية". وأضاف "يجري تحديد إذا ما كان ضحايا بين السكان وخسائر في البنية التحتية".

وفي السياق، قال رئيس المكتب الصحافي لمجموعة "شرق" بالجيش الروسي، إن مدفعية هذه المجموعة دمرت معقلا محصنا للقوات الأوكرانية على اتجاه زابوروجيا. وأضاف: "ضربت أطقم المدفعية ذاتية الدفع غياتسينت معقلا للقوميين الأوكرانيين في نوفواندريفكا. وتمكنت منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز تور، من تدمير درون جوي من طراز ليليكا".".