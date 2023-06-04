القناة الناقلة لمواجهة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يحل نادي الوداد المغربي ضيفًا على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، خلال المواجهة المرتقبة التي تقام بين الفريقين مساء اليوم الأحد مع دقات التاسعة مساءا لحساب منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر beIN Sports HD 4 ، بتعليق التونسي عصام الشوالي واصفًا لمجريات اللقاء المرتقب.

ومن المقرر إقامة مواجهة الإياب بين الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية 11 من الشهر ذاته.

تاريخ مواجهات الفريقين ..

وجاءت أولى مواجهات الفريقين المباشرة خلال مرحلة دور المجموعات عام 2011، حيث التقيا في القاهرة، وتعادلا بثلاثية لكل فريق على ملعب الكلية الحربية، وأحرز للأهلي حينها عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي مواجهة الإياب بالدار البيضاء تعادل الفريقان أيضًا بنفس النتيجة 1-1 وسجل هدف الأحمر محمد ناجي جدو

أما ثاني مواجهات الأهلي والوداد، جاءت في مرحلة دور المجموعات عام 2016، وتعادل الفريقان في الإسكندرية على ملعب برج العرب سلبيًا، وفي المغرب تمكن الأهلي من الفوز بهدف من دون رد سجله رامي ربيعة من كرة رأسية.

والمواجهة الثالثة أقيمت لحساب مرحلة دور المجموعات عام 2017، وتمكن الأهلي من الفوز في الإسكندرية بهدفين من دون رد أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجايي، وفاز الوداد في الدار البيضاء المغربية بالنتيجة ذاتها.

والمواجهة الرابعة جاءت في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في نفس العام 2017، حيث تعادل الفريقان في الإسكندرية على ملعب برج العرب بهدف لكل فريق ، أحرز للأهلي حينها مؤمن زكريا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء فاز الوداد بهدف نظيف، وتمكن من الفوز باللقب الجاري تحت قيادة مديره الفني الحسين عموتة.

أما المواجهة الخامسة جاءت لحساب منافسات الدور نصف النهائي موسم 2019-2020، وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالدار البيضاء بهدفين نظيفين أحرزهما محمد مجدي أفشة وعلي معلول، وفي لقاء الإياب بالقاهرة فاز الأهلي 3-1 أحرز للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، وصعد الأهلي للنهائي واقتنص كأس البطولة على حساب الزمالك.

وأقيمت آخر المواجهات لحساب نهائي البطولة الموسم الماضي 2021-2022، وأقيمت من مباراة واحدة بالدار البيضاء على ملعب مركب محمد الخامس وفاز الوداد حينها بنتيجة هدفين من دون رد وأحرز لقب البطولة القارية.