طاهر أبو زيد: لا أتابع الدوري المصري وهذا موقفي من انتخابات الأهلي

أكد طاهر أبو زيد نجم الأهلي و منتخب مصر الأسبق، أنه لا يتابع الكرة المصرية بشكل جيد في الوقت الحالي.

وقال طاهر أبوزيد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه في المواجهات الكبرى التي يخوضها الأهلي يتابع الفريق ويكون في كامل تركيزه ويشعر بالقلق عليه، لكن في الدوري لا يتابع بشكل دائم.

ولفت إلى أنه لا يفكر حاليًا في مسألة خوض انتخابات الأهلي أو اتحاد الكرة مطلقًا، متمنيًا التوفيق للرياضة المصرية والنادي الأهلي في كل الخطوات.

أبو زيد: أشرف صبحي إضافة للرياضة المصرية

أشاد طاهر أبوزيد بوزير الرياضة الحالي الدكتور أشرف صبحي.

وقال طاهر أبو زيد عبر برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت بقناة صدى البلد: "الوزير الحالي أشرف صبحي يبذل كامل جهده لتطوير الرياضة المصرية، أراه شخصا منظما للغاية ويحاول تسيير الحركة بشكل عام، يتابع الانشاءات وينجز فيها ومهموم بالشأن الرياضي".

وتابع: "اهتمامه ببعض الأمور مثل تراجع أحد رؤوساء الأندية عن الاستقالة ليس ضمن اختصاصاته لكنه يدل على أنه مهتم بالرياضة والفرق الرياضية وشؤونها".

وتابع: "هو شخص ناجح لحد بعيد وذكي جدا ويبعد عن المشاكل المعقدة وهو إضافة للكرة المصرية.رجل ناجح جدا و يعمل في هدوء وأتمنى له التوفيق".