عمرو الحديدي يضع تشكيل الأهلي الأمثل أمام الوداد المغربي

اختار عمرو الحديدي نجم الأهلي السابق عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور التشكيل الأنسب للأهلي خلال مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال.

جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: على لطفي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - على معلول

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - ديانج

الهجوم: بيرسي تاو - كهربا - حسين الشحات

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا :

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي في تمام التاسعة مساء غد الأحد الموافق 4 يونيو على استاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم 11 يونيو في المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري الأبطال :

وتذاع مباراة الأهلي ونظيره الوداد المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.

قائمة الأهلي المستدعاة لنهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبدالفتاح.

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي.

الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبدالقادر – محمود عبدالمنعم كهربا – محمد شريف.

وشهدت قائمة الأهلي عودة حمدي فتحي إلى خط الوسط بعد غيابه في آخر مباراتين، بجانب عودة علي لطفي، بينما استبعد الجهاز الفني، محمد الشناوي ورامي ربيعة وأكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب الإصابة.

وخرج من قائمة الأهلي كل من أيمن اشرف وشادي حسين وبرونو سافيو لأسباب فنية.