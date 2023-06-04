أغسطس.. إنطلاق مهرجان سباق الخيول العربي بالإسماعيلية

أعلن خبير الخيول خالد بوبشيت، موعد انطلاق سباق الخيول العربي بالاسماعيلية في أغسطس، مشيرًا إلى أن المهرجان يضم عدد كبير من الخيول المدربة والمدربين والمشاركين في الفعاليات التي قد تمتد ليومين، يتم في النهاية منح الجوائز علي الفائزين في أجواء احتفالية رائعة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد خالد بوبشيت، أن الفعاليات تتضمن إقامة عدد الأشواط للخيل العربية الأصيلة، بالإضافة إلي حفلات السمر ، وتوزيع الهدايا، مؤكدًا سباق الخيل هي رياضة فروسية تمارس منذ قرون عديدة.

تعدّ ممارسة سباقات المركبات التي تقودها الخيول في الإمبراطورية الرومانية السابقة أحد الأمثلة المبكرة لذلك، حيث يختلف أسلوب السباق ومسافاته وأنواع الأحداث فيه بشكل كبير من دولة إلى أخرى، و تعرض العديد من البلدان أنواعاً مختلفة من سباقات الخيل، إلى جانب الجوائز الموزعة للفائزين في السباق، تمارس في بعض الدول قمار ورهان للسباقات.