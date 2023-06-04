جامعة نجران.. 3 شروط للتقديم على برنامج مهارات المجاني للموظفين

تصدرت جامعة نجران السعودية محرك البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع اطلاقها البرنامج التدريبي المجاني الأول "مهارات "، لتطوير مهارات الموظفين وتحسين ادائهم.

وأوضحت جامعة نجران ممثلة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية وبالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أن البرنامج يستهدف موظفي القطاع الخاص وغير الربحي بالمنطقة، ويعمل على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم في مقرّات عملهم، من خلال 22 برنامجًا تدريبيًّا تنمي مهارات الموظفين في العديد من المجالات مثل:

الحوسبة السحابية.

الإدارة الحديثة للمكاتب.

الترويج والتسويق.

الجودة الشاملة.

اللغة الإنجليزية.

المجالات الحيوية المختلفة.

جامعة نجران .. معايير التقديم على برنامج مهارات التدريبي المجاني

ووضعت جامعة نجران عدد من الشروط للاستفادة من البرنامج منها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل "طاقات". أن يكون المتقدم من منسوبي القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي "مسجل بالتأمينات الاجتماعية". يمكن للفرد التسجيل والاستفادة من برنامج تدريبي واحد من خلال بوابة طاقات.

جامعة نجران .. رابط التقديم على برنامج مهارات التدريبي المجاني

وأشارت جامعة نجران إلى أنه يمكن للمتقدم التسجيل والاستفادة من برنامج "مهارات " من خلال بوابة طاقات عن طريق الدخول إلى الرابط التالي. https://t.ly/iNFx.

جامعة نجران..أهداف البرنامج التدريبي المجاني الأول "مهارات "

تطوير مهارات الموظفين وفق احتياج سـوق العمل.

تزويد أصحاب العمل بالموارد البشرية الوطنية المؤهلة بالمهارات التنافسية.

دعم سوق العمل من خلال رفع نسبة استقرار الموظفين على رأس العمل.

جامعة نجران.. ما هو برنامج مهارات

يذكر أن جامعة نجران بالمملكة العربية السعودية، أوضحت عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن برنامج التدريب مهارات هو أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويطمح هذا البرنامج الوطني إلى تطوير مهارات موظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي المسجلين في البوابة الوطنية للعمل "طاقات".

فيما يتم تقديم البرنامج بالشراكة مع جامعة نجران ويهدف إلى زيادة فرص الاستقرار الوظيفي للعاملين إضافة إلى تحسين بيئات العمل المختلفة بهـذه القطاعات من خلال ردم الفجوة ما بين المهارات التي يحتاجهـا سوق العمل وبين المهارات الحالية للموظفين.