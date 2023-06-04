استقرار حالة طقس الإسكندرية.. والسياحة ترفع الريات الخضراء

شهد ت محافظة الاسكندرية صباح اليوم الاحد حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية مع انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدلا صباحا، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 20 درجة

اعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ، رفع الرايات الخضراء على شواطئ القطاعين الشرقي والغربي اليوم ،حيث شهد طقس الإسكندرية تحسن ملحوظ ، مع هدوءفى حركة الامواج وطقس لطيف ، حققت شواطى الإسكندرية بقطاعيها حتى التاسعة صباحا نسب اشغال لم تتعدى 5%

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح محدود مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والسواحل الشرقية وخليج السويس ووسط سيناء، مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.