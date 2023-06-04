لجنة الفكر القانوني تعقد 6 ندوات بعدد من النقابات الفرعية.. الخميس

تعقد لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين يوم الخميس المقبل، 6 ندوات قانونية مختلفة بعدد من النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بإشراف محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة الفكر القانوني، ورعاية عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تعقد الندوات بنقابات الإسكندرية وشمال الجيزة، حلوان وشمال القليوبية، وغرب طنطا، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ويحاضر فيها عد من أساتذة القانون والخبراء، وننشر في الآتي جدول الندوات وأماكن عقدها:

ندوة عن «جرائم الانترنت»، ويحاضر فيها كلًا من الدكتورة بسمة الوكيل والدكتور محمد عباس وذلك بمقر معهد محاماة الإسكندرية بجوار فندق سيسل.

ندوة عن «الأدلة الجنائية في ظل التطور التكنولوجي» ويحاضر فيها الدكتور محسن باتع، وندوة عن «بيع الجدك بين الدراسات النظرية والمشكلات العملية» ويحاضر فيها الدكتور إبراهيم سعيد، بمقر النادي النهري، بنقابة محامي غرب طنطا.

ندوة عن «القضاء العسكري» ويحاضر فيها المستشار حازم شريف، رئيس محكمة شرق القاهرة العسكرية سابقًا، بمقر نقابة حلوان الفرعية.

ندوة عن «قانون الطفل والمسئولية الجنائية»، ويحاضر فيها الدكتور إيهاب طلعت، بمقر نقابة محامي المعادي والبساتين ودار السلام، أمام محكمة المعادي.

ندوة عن «إعداد الملف والدفاع» ويحاضر فيها سمير الباجوري، بمقر نقابة محامي شمال الجيزة بالكيت كات.

ندوة عن «أحكام الشيك ودور المحامي في البورصة» ويحاضر فيها الدكتور اسلام خضير، بمقر معهد محاماة نقابة محامي شمال القليوبية.

ووجه محمد راضي مسعود، مقرر لجنة الفكر القانوني بنقابة المحامين الدعوة لكافة المحامين، بحضور الندوات القانونية والاستفادة منها، مؤكدا أنها لن تكون الأخيرة وسيتم عقد المزيد منها بصفة دورية في مختلف أفرع القانون خلال الفترة المقبلة بمختلف النقابات الفرعية.

تعقد الدورات بتنسيق من أيمن ظريف اسكندر المنسق العام للجنة الفكر القانوني، ومؤمن نجاح منسق قطاع القاهرة الكبرى و15منسقًا فرعيًا.