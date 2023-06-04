السيسي ونظيره الموريتاني يبحثان زيادة الاستثمارات بين البلدين

السيسي ونظيره الموريتاني.. أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن أجرى مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، مباحثات مكثفة وبناءة تناولا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، وفقا لما ذكرته فضائية "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وبحث الرئيس السيسي، ونظيره الموريتاني، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

واتفق الرئيسان، على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل.

وثمن الرئيسان، التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية، وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين من تقدم مطرد.

وأشاد الرئيس الموريتاني، بالتجربة التنموية المصرية وأعرب عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للموريتانيين في جميع المجالات.

السيسي يستقبل الرئيس الموريتاني بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمطار القاهرة الدولي، الرئيس محمد ولد الغَزْواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مستهل زيارته لمصر التي تمتد لثلاثة أيام، ثم اصطحب الرئيس السيسى نظيره الموريتاني إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا مباحثات منفردة أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث ثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية الموريتانية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة، خاصةً فيما يتعلق بالشق العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.

كما تباحث الرئيسان حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، حيث أشاد الرئيس الموريتاني في هذا الخصوص بالتجربة التنموية المصرية، معرباً عن التقدير لما تقدمه مصر من دعم وبناء القدرات والكوادر للأشقاء الموريتانيين في جميع المجالات.

و تم الاتفاق على عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في شهر يوليو المقبل، ليتم التوقيع خلالها على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، بما يعزز أطر التعاون والشراكة المصرية الموريتانية ويحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن آليات دفع العمل العربي والأفريقي المشترك، مع مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية، خاصةً السودان وليبيا وسوريا وسد النهضة.