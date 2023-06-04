الصحة تقدم 6 نصائح لمريض الكبد

اوضحت فى منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الأحد، حول النصائح الطبية المهمة التي يجب على مريض الكبد اتباعها.

تستعرض الوفد فى السطور التالية 6 نصائح لمريض الكبد يجب عليه اتباعها، كالآتي:

1- الحرص على تناول أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.

2- التركيز على الدهون الأحادية والدهون عديمة التشبع.

3- ممارسة الرياضة.

4- الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

5- التركيز على تناول المصادر الطبيعية الغذائية الغنية بأوميجا 3 إذا أمكن.

6- إنقاص الوزن بشكل تدريجي للحفاظ على صحة المريض.