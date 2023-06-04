الصحة تقدم 6 نصائح لمريض الكبد
اوضحت فى منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الأحد، حول النصائح الطبية المهمة التي يجب على مريض الكبد اتباعها.
تستعرض الوفد فى السطور التالية 6 نصائح لمريض الكبد يجب عليه اتباعها، كالآتي:
1- الحرص على تناول أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.
2- التركيز على الدهون الأحادية والدهون عديمة التشبع.
3- ممارسة الرياضة.
4- الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
5- التركيز على تناول المصادر الطبيعية الغذائية الغنية بأوميجا 3 إذا أمكن.
6- إنقاص الوزن بشكل تدريجي للحفاظ على صحة المريض.