الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الصحة تقدم 6 نصائح لمريض الكبد

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

اوضحت  فى منشور توعوي على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، اليوم الأحد، حول النصائح الطبية المهمة التي يجب على مريض الكبد اتباعها.

txt

المؤتمر الأول لمعامل وزارة الصحة بالشرقية

txt

تخريج الدفعة الأولى من برنامج تدريب كوادر وزارة الصحة من الأكاديمية الوطنية

 

تستعرض الوفد فى السطور التالية 6 نصائح لمريض الكبد يجب عليه اتباعها، كالآتي:

 

1- الحرص على تناول أطعمة تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة.

 

2- التركيز على الدهون الأحادية والدهون عديمة التشبع.

 

3- ممارسة الرياضة.

 

4- الحد من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

 

5- التركيز على تناول المصادر الطبيعية الغذائية الغنية بأوميجا 3 إذا أمكن.

 

6- إنقاص الوزن بشكل تدريجي للحفاظ على صحة المريض.

 

مواد متعلقة

المراحل الرئيسية لمرض الكبد الدهني غير الكحولي

يظهر ليلًا فقط.. أطباء يحذرون من عارض مبكر لمرض الكبد الكحولي

بروتوكول تعاون مصري سويسري لدعم مرضى سرطان الكبد

علامات في البطن تكشف إصابة سرطان الكبد

القهوة تؤذي مرضى الكبد في هذه الحالة| الكمية المسموح بتناولها يوميًا

عصير الشمندر يحمي من الجلطات وتحصين الكبد.. تعرف علي فوائده المذهلة
الجريدة الورقية