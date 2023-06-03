شهد الدكتورهشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، فعاليات المؤتمر الأول لمعامل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة جراند هول للاحتفالات بالزقازيق.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة والسكان، والدكتور خالد صفوت، نقيب أطباء الشرقية، والدكتور مجدي الحصري، رئيس فرعي جهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، والدكتور خالد فوزي، وكيل المديرية ومدير عام الشئون الوقائية، والدكتور شريف شاهين، مديرعام الطب العلاجي، والدكتورة غادة شويخ، رئيس المؤتمر ومديرة إدارة المعامل، والدكتور جمال الحفناوي، مدير إدارة الزمالة المصرية.

جاء المؤتمر الأول لمعامل وزارة الصحة بالشرقية بتنظيم من إدارة المعامل، بالتنسيق مع المكتب الإعلامي بالمديرية، وعدد من الشركات الراعية، حيث بدأت فعالياته بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم رحب وكيل الوزارة خلال كلمته بجميع الحضور، مقدمًا الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم المستمر للمنظومة الصحية بالمحافظة، والدعم المتواصل للأطباء، كما قدم الشكر لقيادات مديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومديرة إدارة المعامل، على اهتمامهم بالخدمات المقدمة وتطويرها، من خلال توفير أحدث الأجهزة والمستلزمات، والتدريب المستمر لرفع كفاءة الكوادر العاملة، معقبًا على الدورالوثيق لنقابة الأطباء ومشاركتها في تطوير المنظومة الصحية ودعمها، وأيضًا التعاون المشترك بين قيادات وأساتذة جامعة الزقازيق، في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وأكد وكيل الوزارة أهمية هذه المؤتمرات العلمية، في رفع كفاءة أداء الكوادر الطبية، لافتًا إلى تقدم جميع الدول في هذا المجال، بالعلم والمعرفة والثقافة التي تتمتع بها هذه الشعوب.

ومن جانبها قدمت رئيس المؤتمر في كلمتها تعريفًا بالمؤتمر، وما تم إنجازه بالمحافظة من تدريب للأطباء وتطويرالمعامل بمختلف منافذ تقديم الخدمة الطبية.

كما تناول المؤتمر محاضرات علمية غنية وورش عمل عن فنون الإدارة الصحية، وفن إدارة المخاطر الحيوية، تأثير جائحة كوفيد ١٩ من منظور معملي، تحدي خريطة المضادات الحيوية، توقع تشخيص مرض بيتا ثلاسيميا في حاملي المرض باستخدام ملامح صورة الدم الكاملة، وغيرها من المحاضرات، بمشاركة الدكتور بهجت إدريس، استشاري التقنية والعمليات بالرعاية الصحية، والدكتور أحمد جاب الله، أستاذ الباثولوجي بجامعة الزقازيق، والدكتور عاطف جودة، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة الزقازيق، ونخبة من أساتذة الباثولوجي والتحاليل وأمراض الحساسية والمناعة.

وبنهاية المؤتمر، قدمت إدارة المعامل درعًا تذكاريًا لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، تكريمًا لجهوده ودعمه لخدمات المعامل والفريق الطبي بالمحافظة، ودروعًا أخرى تذكارية للقيادات المشاركة في المؤتمر.