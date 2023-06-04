رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

واصل السيد صاحب الفضيلة الدكتور أحمد حمادي ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية ، صباح اليوم الأحد ، متابعاته الميدانية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م ، حيث تابع فضيلته انطلاق امتحانات القسم الأدبي بدءً من مركز توزيع الأسئلة في الصباح الباكر بمقر ديوان المنطقة القديم والاطمئنان علي مرافقة الحراسة الشرطية لسيارات توزيع الأسئلة .

ثم قام رئيس المنطقة بتفقد عدد من اللجان التابعة لإدارة سوهاج الأزهرية حيث قام فضيلته بالمرور علي لجان مجمع الإمام علي بن أبي طالب النموذجي اطمئن فضيلته علي توفير الهدوء وانتظام اللجان وعدم وجود شكاوي من الطلاب حول الورقة الامتحانية، كما تأكد فضيلته من مستوى الأسئلة ومطابقتها للمناهج الدراسية المقررة ووجَه بتكثيف المتابعة لجميع اللجان والتواصل مع غرفة العمليات للتعامل مع أي مشكلات طارئة.

ويؤدي طلاب القسم الأدبي اليوم امتحان مادتي الفقه والحديث بينما يؤدي طلاب القسم العلمي غدًا الإثنين امتحان القرآن الكريم.