انتهاء أزمة ناقلة البترول المتعطلة في قناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل تعطل ناقلة بترول أثناء مرورها من قناة السويس، مؤكدا أنهم نجحوا في تعويمها وعودة حركة الملاحة.

وأكد أن هيئة قناة السويس، دفعت بـ3 قاطرات لنقل ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبورها للقناة، موضحًا أن الهيئة تمتلك خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.

وأوضح أن ناقلة البترول تعطلت في الكيلو ١٢ وهو دون ازدواج ما عطل ٨ مراكب خلفها، ولكن اتجاه الجنوب كان يعمل بشكل منتظم، والآن جميع الاتجاهات تعمل بانتظام.

قناة السويس مستعدة لأي طوارئ

وأوضح أن هيئة قناة السويس تكون دائمًا مستعدة لحدوث أي أعطال، إذ أن السفن تصطحب دائمًا قاطرات مستعدة لحدوث أعطال مثل التي حدثت الآن، ولولا هذه القاطرات لكان من الممكن حدوث جنوح الناقلة ولكن الهيئة مستعدة دائمًا.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد.