أسباب الشعور بالتعب والإرهاق المستمر| 3 نصائح للتغلب عليه

الشعور بالتعب والإرهاق من الأشياء المزعجة التي قد تلاحقك طوال الوقت بدايةً من الاستيقاظ من النوم، مما يمنعك من ممارسة مهامك اليومية بشكل طبيعي ونشيط، لذا نقدم ك أسباب الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم وطرق التغلب على هذا الشعور المزعج.

الإرهاق

أسباب الشعور بالتعب والإرهاق عند الاستيقاظ من النوم

التعرض للضوء الأزرق

إنها الإضاءة الاصطناعية حيث الضوء الأزرق، والذي يقوم بعد ذلك بقمع إفراز الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم إيقاع الجسم اليومي هذا يجعل من الصعب عليك الحصول على نوم عميق في الليل، مما يجعل الشخص مرهقًا في صباح اليوم التالي، لذا قلل من وقت الشاشة، خاصة قبل النوم.

اختيار المرتبة الخاطئة

يمكن أن يؤدي النوم على المرتبة الخاطئة إلى تصلب وألم في أجزاء الجسم، وقد يجعلك ذلك متعبًا في صباح اليوم التالي.

مرض الغدة الدرقية

مشاكل الغدة الدرقية قد تسبب شعورك بالتعب والإرهاق في الصباح بعد الاستيقاظ، كما قد تشعر بأنك متقلب المزاج.

تميل الغدة الدرقية إلى إنتاج القليل جدًا أو الكثير من هرمون الغدة الدرقية؛ وهذا يؤثر على عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، مما قد يؤثر على النوم الذي يسبب التعب في الصباح عندما تستيقظ.

الاكتئاب

قد يجد الأشخاص المصابون بالاكتئاب صعوبة في النوم أثناء الليل ويمكن أن يصابوا أيضًا بالنعاس والإرهاق المفرط أثناء النهار يفقد المصابون بالاكتئاب كل الاهتمام بجميع الأنشطة اليومية بما في ذلك النوم.

فقر الدم

قد يؤدي وجود مستويات غير كافية من الحديد في دمك إلى الشعور بالتعب عند النوم والاستيقاظ في صباح اليوم التالي.

يجب أن تتأكد من أنك تتناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالحديد، وإذا أمكن يمكنك أيضًا تناول مكملات الحديد ولكن فقط بعد استشارة طبيبك يمكنك تناول السبانخ والزبيب والمشمش والبازلاء والفول والمأكولات البحرية والدواجن.

نمط الحياة المستقرة والكسل

قد يؤدي الجلوس لفترة طويلة وعدم الحركة إلى قلة النوم ويجعلك تشعر بالتعب بعد الاستيقاظ.

الجفاف

يؤدى الجفاف إلى تقليل وجود الأحماض الأمينية في الجسم، والتي تؤثر على الميلاتونين.

الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ من النوم

نصائح لتجنب الشعور بالتعب والإرهاق عن الإستيقاظ من النوم

تحقق من نقص التغذية

قد يؤدي نقص المغذيات إلى الإرهاق بشكل يومي، عندما تكون مستويات الحديد منخفضة، لا تحصل الخلايا على الأكسجين الذي تحتاجه، ما قد يجعلك تشعر بالتعب، يعتبر فيتامين ب 12 أمرًا بالغ الأهمية لتوصيل الأكسجين وإنتاج الطاقة، لذا فإن المستويات المنخفضة يمكن أن تسبب إجهادًا شديدًا، بالإضافة إلى ذلك، نقص فيتامين د، لأن فيتامين د يبدو أنه يساعد الميتوكوندريا - وهي جزء من الخلية التي تولد الطاقة.

اعمل على النوم المريح

الميلاتونين هو هرمون ينتج في جسم الإنسان، إنها مسؤولة بشكل خاص عن تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية للشخص ، أو دورة النوم والاستيقاظ، تشمل الأطعمة التي تحتوي على الميلاتونين الطبيعي الفستق والعنب والطماطم.

ابدأ اليوم بالتمددات الصحيحة

لزيادة مستوى الطاقة لديك ومعالجة الإرهاق ، تدرب على وضع الطفل أو وضع الفراشة، فتعمل هذه الوضعيات التابعه لتمارين اليوجا على زيادة قدرة الشخص على التحمل وإعادة شحن طاقته وتنشيطه لبقية اليوم عن طريق تحسين الدورة الدموية وفتح القنوات المسدودة في جميع أنحاء الجسم.