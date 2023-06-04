المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، متهمًا بترويج الهيروين في مدينة نصر بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق الرئيسان بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

تضمن أمر إحالة القضية رقم 160 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم في يوم 9 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين.

في سياق آخر، نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط صاحب مكتب مقاولات فى سوهاج ويقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج لاستيلائه على مبلغ 5 ملايين جنيه من 7 أشخاص لتوظيفها فـى مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقارى.

كان مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من يفيد ورود محضرا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعو محمود ع خ ا 65 سنة بالمعاش و6 آخرين ويقيمون دائرة مركز المراغة بتضررهم من عبد الرحيم م ا ع 40 سنة صاحب مكتب مقاولات ويقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "5.000.000 " خمسة مليون جنيهاً لتوظيفها فـى مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقارى من خلال شركة الصاحى للمقاولات العمومية الخاصه به مقابل أرباح شهريه إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى توللت التحقيق.

كانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب شركة مقاولات، مقيم بمحافظة الجيزة) والمطلوب التنفيذ عليه فى 178 حكم حبس جزئى ومستأنف "شيكات، تبديد"، بإجمالى مدة حبس 256 سنة و5 شهور، حال تردده على إحدى شركات المقاولات بدائرة القسم. وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.