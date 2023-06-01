حبس لص بطاريات السيارات في مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، حبس عاطل متهم بسرقة بطاريات السيارات بأسلوب الضغط على الكابود وتنفيذ 11 عملية بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

نشاط إجرامى تخصص في سرقة بطاريات السيارات في مدينة نصر

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص في سرقة (بطاريات السيارات) بأسلوب "الضغط على الكابود" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشاده ضبط البطاريات المستولى عليها لدى عميله سيىء النية (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.