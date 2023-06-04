أسعار الفاكهة صباح اليوم الأحد في الأسواق المصرية

تباينت أسعار الفاكهة، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في سوق العبور للجملة، وتراجعت أسعار التفاح المصري والبرقوق السكري، بينما ارتفعت أسعار المشمش السويسي، وتراوحت أسعار المانجو زبدية ما بين 20 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على أخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما الخضار، وجاءت أسعاره على النحو الأتي:

أسعار الفاكهة صباح اليوم الأحد في سوق العبور للجملة

الفاكهة

تراوحت أسعار البرتقال الصيفي من 5 : 7 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار جريب فروت من 7 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 15 جنيهًا للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 5 : 10 جنيهات للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي اصفر بين 12 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب بناتي أحمر بين 12 : 20 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب كرمسن بين 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر عنب اسود بين 10 : 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر التفاح المصري بين 8 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (امريكي_ إيطالي) من 25 : 35 جنيهًا للكيلو (كرتونة 20 كيلو).

سجل سعر بلح سيوي 30 : 40 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر الفراولة 7 : 10 جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر الكانتالوب من 5 : 10 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

سجل سعر الشمام 6 : 9 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو زبدية بين 20 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو البلدي بين 9 : 15 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو صديقة بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

تراوحت أسعار المانجو جولك بين 20 : 30 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر 2023

تراوح سعر البطيخ (1) من 32 : 40 جنيهًا للواحدة وزن من (8: 10 كجم).

تراوح سعر البطيخ (2) من 21 : 28 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

تراوح سعر خوخ بلدي عريشي 7 : 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر نكترين بلدي 10 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق هوليو 25 : 45 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق ياباني 10 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق سكري 15 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق إنجليزي 10 : 20 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر برقوق سانتا كلوز 15 : 25 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش عمار 12 : 18 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش سويسي 9 : 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش فيومي 9 : 15 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر مشمش صحراوي 12 : 18 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر كمثرى مستوردة من 30 : 70 جنيهًا

تراوح سعر أناناس 50 جنيهًا

تراوح سعر دوم من 20 : 40 جنيهًا

تراوح سعر كريز 50 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر كيوي 26 جنيهًا كرتونة

تراوح سعر باباظ من 5 : 9 جنيهات قفص

تراوح سعر أفوكاتو من 50 : 80 جنيهًا قفص.

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز مغربي من وليم 7 : 11 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز بيكو من 9 : 13 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز مستورد 20 : 40 جنيهًا للكيلو (سباطه).

سجل سعر موز صعيدي 5 : 8 جنيهات للكيلو (سباطه).