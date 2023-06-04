الأحد 04 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

أسعار الخضار صباح اليوم الأحد في سوق العبور للجملة

الخضار
الخضار

 تباينت أسعار الخضار، خلال بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأحد، في سوق العبور للجملة، وتراجعت أسعار الطماطم والملوخية والثوم، بينما ارتفعت أسعار الكوسة والفاصوليا والخيار البلدي، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 18 إلى 25 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 5  إلى 9 جنيهات.

 

 تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الخضار خلال تعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد على تقديم خدماتها السعرية بصورة لحظية ويومية، لإرضاء متابعيها المهتمين بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات السعرية لأسعار السلع لاسيما الخضار، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

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البورصة تربح 5.6 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد

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وزير الري يتابع حالة المنظومة المائية بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات

أسعار الخضراوات اليوم الأحد للجملة

الخضار

يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.25 و4 جنيهات.

 

يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 و5.5 جنيه.

 

يتراوح سعر كيلو البصل بين 8 و11 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو الكوسة بين 6 و7 جنيهات.

 

يتراوح سعر كيلو البامية بين 18 و25 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو الملوخية بين 4 و7 جنيهات.

 

يتراوح سعر كيلو القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

 

يتراوح سعر كيلو الثوم بين 15 و19 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه.

 

يتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 11 و13 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو خيار بلدي بين 5 و7 جنيهات.

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الجريدة الورقية