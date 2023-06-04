محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاد والده بهذه الكلمات (شاهد)

أحيا الفنان محمد محمود عبدالعزيز، ذكرى ميلاد والده الفنان القدير محمود عبدالعزيز، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وكتب الفنان محمد محمود عبدالعزيز، عبر حسابه قائلًا: "٤ يونيو وزى كل سنة فى يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب يا حاج، والسنة دي بقى حفيدتك بتبوس ايدك وبتقولك كل سنة حضرتك طيب".

وتابع الفنان محمد محمود عبدالعزيز،: "بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا ابويا واخويا وصاحبي وسندي وضهري".

وأضاف الفنان محمد محمود عبدالعزيز، : “جوايا احاسيس و كلام من كترهم مش عارف اعبر عنهم، بس انا متأكد أنك كالعادة حاسس بيا وفاهمني وعارف اللي جوايا من غير ما افتح بقى.. (اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا)".

واختتم الفنان محمد محمود عبدالعزيز، حديثه قائلًا : "شكراً صديقى المحترم محمد جابر اللى أنا تاعبه معايا دايمًا في التصميمات الحلوه دي، تسلم ايدك يا صديقى العزيز".

معلومات عن الفنان القدير محمود عبدالعزيز

حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية.

بدأ حياته الفنية في التليفزيون، حيث اشترك مع النجوم محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش.

بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين، منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب).

وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش).

وعلى الرغم من قلة المسلسلات التي شارك فيها، إلا أنه حقق نجاحًا مدويًا عندما قام ببطولة الأجزاء الثلاثة من مسلسل (رأفت الهجان)، كما قدم عدة مسلسلات أخرى.

يذكر أن الفنان الكبير محمود عبدالعزيز، توفي في مستشفى الصفا بالمهندسين بعد وعكة صحية، ودُفن في مدافن العائلة بمسقط رأسه بالإسكندرية، وشُيعت جنازته من مسجد الشرطة بحضور عدد كبير من الفنانين، في نوفمبر 2016.