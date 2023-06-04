الأحد 04 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

جولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر ومشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

جولة تفقدية بمحطة
جولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر

قام المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، بجولة تفقدية بمحطة تحلية مياه البحر بالمدينة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومسئولو المشروع، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطة والتأكد من انتظام التشغيل  بالضغوط المناسبة على مدار اليوم، للوفاء باحتياجات سكان المدينة المستقبلية من المياه.

txt

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تمهيد الطرق بمداخل منطقة "الرابية"

txt

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي والعاشر من رمضان

txt

الإسكان تعلن موعد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا والمتميز والمتوسط

وفي سياق متصل، قام أعضاء وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، بتفقد جانب من مشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد سمير، نائب رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز، حيث تفقدوا موقع تنفيذ 44 عمارة ضمن مشروع سكن مصر، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها وزارة الإسكان ومنها مشروع سكن مصر. 

وتابع أعضاء وحدة الدعم الفني بالوزارة، أعمال تجهيزات بنود التشطيبات الداخلية والخارجية وأعمال الواجهات للعمارات وتصميمات تنسيق الموقع، وتم التشديد على الشركات المنفذة للأعمال بضرورة سرعة الانتهاء فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للجدول الزمنى المتفق عليه، وتلافي جميع الملاحظات التى تم رصدها ويتم معاينتها فى الزيارة القادمة.

وكان جهاز مدينة المنصورة الجديدة، قد أعلن عن طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (٢٠م٢ : ٤٠م٢) بأنشطة متنوعة، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة، للبيع بمزاد علني.

وأوضح الجهاز أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من المقر الخاص به، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 11/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية.

مواد متعلقة

مسئولو الإسكان يتفقدون أعمال تمهيد الطرق بمداخل منطقة "الرابية"

وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي والعاشر من رمضان

الإسكان تعلن موعد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا والمتميز والمتوسط

الإسكان: تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بالعاشر من رمضان

نائب وزير الإسكان يترأس الاجتماع الختامي لبعثة البنكين الدولي والآسيوي

بالأسماء.. تغييرات بقيادات الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان

رئيس جهاز أخميم يتفقد مشروعات الإسكان والخدمات الجاري تنفيذها

بدء تسليم أراضي الإسكان الأكثر تميزًا والمتميز والمتوسط بأسيوط الجديدة
الجريدة الورقية