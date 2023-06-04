عمرو أديب يهاجم مرتضى منصور.. هو إحنا بناكل من بيت أبوك؟ (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب تصريحات المستشار مرتضى منصور المعزول من رئاسة نادي الزمالك التي وجهها لوزير الرياضة والتي قال فيها: "أنا ماشي ياوزير الرياضة .. واتفضل استلم النادي وورينا هتدفع مرتبات الموظفين منين".

هو نادي الزمالك ملك أبوك يا مرتضى؟

وعلق عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء الجمعة على رسالة مرتضى منصور التي وجهها لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قائلا “هو يعني إيه وريني هناكل منين.. هو إحنا بناكل من بيت أبوك؟ الزمالك دا نادي كبير وليه عوائد وحقوق رعاية مش ملك لمرتضى منصور وولاده.. إحنا زهقنا بقى”

انتقادات لمرتضى منصور ونجليه أحمد وأمير

ووجه عمرو أديب انتقادات لمرتضى منصور المعزول من رئاسة نادي الزمالك وأسلوبه في إدارة النادي خلال السنوات الماضية، وكذلك دور أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في النادي وأحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات.

وقارن عمرو أديب بين أسلوب مرتضى منصور في إدارة النادي ومجالس إدارة الأندية الأخرى مثل الأهلي وفيوتشر معبرا عن غضبه من هذا الأسلوب الذي لا يليق بنادي الزمالك والذي لا يوجد في مجالس الإدارت الأخرى، بحسب قوله.

مقارنة بين تعامل الخطيب ومرتضى مع مجلس الإدارة

وعلق عمرو أديب على طريقة تعامل مرتضى مع أعضاء مجلس إدارة النادي الزمالك، قائلا: هو الخطيب ينفع يعامل العامري فاروق ولا مرتجي زي ما مرتضى منصور بيعامل أعضاء مجلس الإدارة؟!

سليمان وهدان يؤكد عدم قانونية قرار عزله من منصبه



وقال النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن قرار عزله من منصبه في نادي الزمالك لم يكن ديمقراطيًا ولا قانونيًا.

وأكد سليمان وهدان خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن المستشار مرتضى منصور صرح بعزله في مؤتمر صحفي بسبب تغيبه عن حضور 3 جلسات متتالية.

وأشار سليمان وهدان إلى أنه لم يغب 3 جلسات لمجلس إدارة نادي الزمالك، كما صرح المستشار مرتضى منصور، معقبًا: “لسه ماضي على تعاقدات وأوراق”.

مجلس إدارة الزمالك اجتمع يوم 9 مايو وقرر بالإجماع عزل مرتضى منصور



وتابع سليمان وهدان: “مجلس إدارة نادي الزمالك اجتمع يوم 9 مايو الماضي وقرر بالإجماع عزل رئيس نادي الزمالك”، موضحًا أن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك نفذوا الحكم الصادر وتم إعلان خلو مقعد رئيس النادي وتم إرسال جواب إلي الجهات المعنية، وبالتالي نادي الزمالك بلا رئيس حاليًا ومسئولية الإدارة تضامنية.

زرت مرتضى مرتين في السجن وده الواجب وشيء إنساني

وأكد النائب سليمان وهدان أنه لا يوجد أي اتصال بينه وبين رئيس نادي الزمالك المعزول مرتضى منصور، متابعًا: “أنا زرت مرتضى مرتين في السجن وده الواجب وشيء إنساني.. ويمكن عزلني علشان خايف أبقى رئيس النادي.. ورئيس نادي الزمالك لن يأتي إلا من خلال الجمعية العمومية، ولن يأتي من خلال الصندوق".