حادث تصادم يصيب 11 شخصا في مدينة 6 أكتوبر

أصيب 11 شخصا إثر حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص أعلى محور 26 يوليو تقاطع الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر وتم نقل 11 شخصا من المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في محور 26 يوليو، بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين أسفر الحادث إصابة 11 شخصا وتم نقلهم للمستشفى ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق آخر فقد لقي عاملين مصرعهما وتم انتشال جثتيهما في واقعة انهيار حفرة الصرف الصحي بمنطقة العزبة القبلية بحلوان كما تم انتشال عامل مصاب وتم نقله للمستشفى في حالة حرجة ويعزز رجال الإنقاذ من جهودهم لانتشال باقي العمال المحاصرين بالأسفل.



وكانت قد انهارت حفرة صرف صحي على 7 عمال بمنطقة العزبة القلبية بحلوان وهرعت أجهزة الأمن لمكان الأمن لمكان الحادث .



وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار حفرة على عدد من العمال.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم على عمق كبير تحت الأرض ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجاري عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أي أعطال

مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين إحتفالات المواطنين.