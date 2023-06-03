إيهاب توقيق يلتقي جمهوره فى لبنان بحفل ضخم.. الليلة

يلتقي النجم الفنان إيهاب توفيق، جمهوره فى لبنان الليلة بحفل غنائي ضخم، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية.

وطرح إيهاب توفيق مؤخرًا أغنيته بعنوان "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توسام عبدالمنعم.

وكان أحيا المطرب أحمد شيبة سهرة غنائية بإحدى الخيم الرمضانية في الشيخ زايد، وذلك ضمن خريطة حفلات رمضان 2023، وسط حضور نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع وعدد كبير من جماهيره، والذى حملت معه لافتة "كامل العدد".

إيهاب توفيق

وقدم أحمد شيبة مجموعة كبيرة من الأغانى المتنوعة لنخبة من المطربين والمطربات القدامى وأغانيه الحديثة مثل: "حبيبى زى القمر، أه لو لعب يا زهر، زى العسل، أنا مش هافيه، أنا شعرى شاب من العذاب والجراح، يا بنت السلطان، 100 وش، أنا مش فاضلكوا، يعلم ربنا، ألف ليلة وليلة، سواح" وغيرها.

إيهاب توفيق وشيبة



وفى سياق متصل قام الفنان إيهاب توفيق والمطرب أحمد شيبه بغناء أغنيتين سوياً وهما «جانا الهوا_ وسيرة الحب» بطريقة الديو الغنائى على خطى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وكوكب الشرق أم كلثوم، حيث نالوا إعجاب واستحسان كافة الحاضرين، مما أدى إلى التصفيق الحار وتردد هذين الأغنتين على شفاههم ورسم البهجة والسعادة على الجميع طوال غنائهما سويا.

وحضر هذا الحفل نخبه من الفنانين والإعلاميين وصفوه من رجال وسيدات المجتمع فلعل أبرزهم: السوبر ستار إيهاب توفيق والفنان شريف باهر، والفنانه منى فاروق، والمطرب الشاب أحمد الحصرى، المنتج هشام أبو شهبه، الإعلامتين نهال الشناوى وهدير الشناوى، الموسيقى مودى كامل، على غزلان وآخرين، وذلك بعدسه المصور الفوتوغرافى طارق محمد.

إيهاب توفيق

وأهي دنيا

وكما أن المطرب أحمد شيبه يعرض له الآن الأغنية الدعائية «وأهى دنيا»، وهى من كلمات هانى فؤاد، وألحان تامر كروان، وتوزيع موسيقي وماستر مصطفى أبو ريا، من مسلسل «ضرب نار» للنجمه ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضى وآخرين، والذى يعرض منذ بداية الشهر الكريم على المائدة الرمضانية فى هذا الماراثون الدرامى لهذا الشهر الفضيل.

حمص وحلاوة

وفى سياق مختلف انتهى المطربان أحمد شيبة ومحمود الليثى من تسجيل 4 أغانٍ جديدة، ضمن أحداث فيلم "حمص وحلاوة" المقرر عرضه قريباً، والأغانى من ألحان وتوزيع محمد عبد المنعم، والفيلم من تأليف سيد السبكى وإخراج أحمد حمدى، ويجمع الفيلم بين نجوم الغناء الشعبى، فمنهم المطربة أمينة ومحمود الليثى وسعد الصغير ورضا البحراوى وأحمد شيبة وعدد آخر من الفنانين.

الصعايدة

وجدير بالذكر أن آخر أغانى المطرب أحمد شيبة تريو أغنية "الصعايدة" التى تخطت حاجز ال 2.6 مليون مشاهدة آنذاك، والذى جمعته لأول مرة مع الشاعر هشام الجخ والفنان عصام كاريكا بشكل فيديو كليب وهى من كلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا وتوزيع حماده سمير، ثم أغنيه «شاب عجوز» وهى من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسي وميدو مزيكا والذى تخطت حاجز 700 ألف مشاهدة آنذاك، وأغنية «money money» وهى تريو غنائى مع كل من مطربا المهرجانات إسلام شيندي ودولسيكا وهى من كلمات إسلام شندي وكوكو، وألحان إسلام شندى وتوزيع شندى وخليل وحققت ما يقرب من نصف مليون مشاهده آنذاك، وأخيراً أغنية «أنا بابا» من كلمات سامح الكومى، وألحان خالد سلطان وتوزيع نوار البحيرى وتخطت حاجز 1.5 مليون مشاهدة آنذاك.