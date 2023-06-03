الأسهم الأمريكية: "ناسداك" يرتفع للأسبوع السادس

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع في جلسة الجمعة بعد أن أظهر تقرير سوق العمل لشهر مايو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد لا يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، فيما احتفى المستثمرون بالمصادقة على اتفاق يجنب البلاد تخلفا كارثيا عن سداد ديونها.

الأسهم الأمريكية

وارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية لأعلى مستوى في 13 شهرا خلال التداولات وسجل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي في أفضل سلسلة مكاسب له منذ يناير 2020 .

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية مرتفعا بنسبة بلغت نحو 1.45% ليصل الى مستوى 4282.15 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 13240.77 نقطة.

في حين صعد المؤشر داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بنسبة بلغت نحو 2.12% ليصل إلى مستوى 33762.46 نقطة عند الإغلاق.

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيوقع، اليوم السبت، على مشروع القانون الذي أقره الكونغرس هذا الأسبوع لرفع سقف الدين الأميركي والحد من الإنفاق ليصير قانونا.

وأعلن بايدن أنه ما من شيء سيكون أكثر انعداما للمسؤولية وأكثر كارثية من تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بحسب الاسواق العربية.

الإجراء الذي سيوقعه بايدن يجيز زيادة الاقتراض الحكومي الأميركي، ما يبعد التهديد "الكارثي" بالتخلف عن السداد الذي خيم على أكبر اقتصاد في العالم.

أسواق الأسهم الأوروبية تسجل أفضل أداء يومي في شهرين

الأسهم الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية أفضل مكاسبها اليومية في شهرين، أمس الجمعة، مع شعور المستثمرين بالارتياح جراء تراجع التضخم في منطقة اليورو والمصادقة على الاتفاق الخاص بسقف الدين في الولايات المتحدة وتزايد المؤشرات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" لن يرفع الفائدة هذا الشهر.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية على ارتفاع بنسبة ارتفاع بلغت نحو 1.5% وجاءت أسهم العقارات من بين الأفضل أداء.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس، تشريعا يحظى بدعم الرئيس جو بايدن لتعليق سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، مما جنب البلاد أول تخلف عن السداد في تاريخها .

وساد التفاؤل بين المستثمرين بسبب تراجع التضخم في منطقة اليورو بعد بيانات نشرت يوم الخميس، مما عزز الآمال بشأن قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيف تشديد السياسة النقدية.

لكن عضو المجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي فابيو بانيتا قال إنه يتوقع مزيدا من رفع الفائدة وأشار في الوقت نفسه إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي شارفت على الانتهاء.

وقفزت أسهم شركة العقارات السويدية (إس.بي.بي) فى الأسهم الأوروبية بنسبة 53.3% لتحقق أعلى المكاسب على المؤشر "ستوكس 600"، مما قاد المؤشر الفرعي لقطاع العقارات فى الأسهم الأوروبية للارتفاع بنسبة 4%.

وارتفعت أسهم "بوما" و"أديداس" الألمانيتين للملابس الرياضية فى الأسهم الأوروبية 6.4% و5.8% على التوالي بعد أن رفعت شركة التجزئة الأميركية "لولوليمون أثليتيكا" توقعاتها السنوية لكل من المبيعات والأرباح.