نفوق 3500 طائر على شاطئ البحر (فيديو)

مشهد أثار ذعر أهالي مدينة ساحلية في تشيلي، عندما استيقظ السكان على نفوق أكثر 3500 طائر بحري، على شاطئ البحر، وتم فتح تحقيقات عاجلة للوقوف على ملابسات هذه الظاهرة.

وكشفت سلطات دولة تشيلي، أن الطيور النافقة من نوع الغاق بوغانفيل، التي تطلق عليها تسمية غاق غواناي في أميركا الجنوبية، وتتميز بريشها الأبيض والأسود.

ويكثف موظفو إدارة الزراعة والثروة الحيوانية، جهودهم لجمع مئات الطيور النافقة التي كانت تنتشر على شواطئ كوكيمبو، على بعد نحو 400 كيلومتر شمالي العاصمة سانتياغو، وهي منطقة سياحية تضم فنادق ومطاعم وكازينوهات.

الطيور النافقة

ويجري مكتب الزراعة والثروة الحيوانية، التحاليل اللازمة، لتحديد أسباب الظاهرة.

وأكد مدير مكتب الزراعة والثروة الحيوانية خورخي ماوتز لـ"فرانس برس"، أن نتائج التحاليل التي صدرت الجمعة، استبعدت أن يكون النفوق ناجما عن إنفلونزا الطيور.

أمر غريب يحدث في البحر

وأشار ماوتز، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك "شيء ما يحدث في البحر" يتسبب بنفوق هذه الطيور التي تغوص في المحيط لاصطياد فرائسها.

Hundreds of dead birds mysteriously washed up on a Chile's Changa Beach, prompting environmental concern among locals and authorities pic.twitter.com/SkVJJIcYr9 — Reuters (@Reuters) May 29, 2023

وقال الصياد إديسون ألفارو، من سكان المنطقة التي شهدت نفوق الطيرو، لـ"فرانس برس". "لم يسبق أن رأينا أمرا مماثلا، وجود كل هذه الطيور الصغيرة النافقة مثير للاستغراب".

وتضررت تشيلي بشدة من إنفلونزا الطيور التي قضت حتى الآن على 10 بالمئة من طيور بطريق همبولت الضعيفة وآلاف الطيور الأخرى.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعد أول إنسان يصاب بالمرض في تشيلي في نهاية مارس، ولا زال يتلقى العلاج في المستشفى.