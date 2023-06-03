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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

200 لسعة.. النحل القاتل يهاجم مسن لمدة 3 ساعات

هجوم النحل
هجوم النحل

تعرض رجل مسن، لهجوم، واسع من النحل، لمدة 3 ساعات  كاملة، مما أسفر عن إصابته، بشكل بليغ، مما اضطره إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج.

 

وأصيب المسن، بكسر في الورك، إضافة إلى 200 لسعة في مختلف مناطق الجسم.

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وهوجم كارل آموس، المسن الأمريكي البالغ من العمر 81 عاما، لمدة 3 ساعات كاملة، وكان أن يفقد حياته، لولا وجد رجل في نفس المكان، اتصل بالإسعاف. 

النحل القاتل 

وذكرت قناة "إن بي سي نيوز"، أن الرجل المسن تعرض لهجوم النحل، في ولاية أوكلاهوما، بأمريكا، من قبل سرب حشرات يسمى بـ"النحل القاتل" وهو نوع معروف بشراسته.

 

 وقال كارل آموس، المسن المصاب، إن النحل هاجمه في كل مكان "أصبح على شعري ودخل أذني وأنفي، وعزمت حينها على أن أبقي فمي مغلقا حتى لا تتسلل إليه".

 

وتابع آموس، أنه ضرب بعض النحل عبر استخدام يده، في محاولة لإبعاده لكن قتل تلك الحشرات بسرعة لم يكن أمرا سهلا.

 

وأكمل حاولت الهرب من سرب النحل، لكنه تعثر ووقع أرضا، وهو الأمر الذي أدى إلى إصابته بكسر، مما جعل النحل يواصل لسعاته لمدة 3 ساعات دون توقف.

 

وكان الرجل يصارع الموت، على الأرض بعد وصلة تعذيب، من النحل القاتل، استمرت لـ 3 ساعات، حتى انتبه رجل في المكان إلى المصاب، وبادربالاتصال بالإسعاف على عجل.

 

وأثنى الرجل المصاب على الشخص الذي اكتشف أمره واتصل بالإسعاف وعلق قائلا: "أشعر أني مدين له بحياتي".

 

 

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