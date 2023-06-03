مؤتمر الإعلام الوطني بالرياض يحذر من السوشيال ميديا

حذر خبراء الإعلام المشاركين فى مؤتمر الإعلام الوطنى بالرياض من إعلام السوشيال ميديا، وقالوا أنة إعلام يفتقد إلى المصداقية والتوثيق .



وقال الخبير الإعلامى أحمد الفهيد خلال حديثه في ‎المؤتمر أن إعلام السوشيال ميديا لا يسمى إعلام لأنه مبني على وجهة النظر الواحدة.



وأضاف أن الصحفى الذى يعمل فى مؤسسات إعلامية يخضع إلى الضمير الصحفى والقانون وهو ما يفتقدة إعلام السوشيال ميديا مشيرا إلى أن الصحفى الحقيقي لديه رقيب ذاتي يحتم عليه التأكد من الخبر.

وأكد الخبير الإعلامى الدكتور محمد الحيزان أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبد العزيز أن الإستثمار فى الإعلام يهدف غالبا إلى آداء رسالة تتمثل فى صناعة الصورة الذهنية وتصحيح المفاهيم المغلوطة والدفاع عن رؤية محددة، أما الإستثمار فى الإعلام من أجل الربح فهو أمر نادر نظرا للتكلفة الكبيرة التى تطلبها صناعة الإعلام.

وفى ختام فعاليات المؤتمر الذى نظمتة كلية الإعلام والإتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية و حضرة رؤساء تحرير الصحف السعودية وقيادات الإعلام السعودى أوضح الأمير سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام أن المؤتمر حقق أهدافه الموضوعة نظير ما تضمنه البرنامج العلمي الشامل لمناقشة أبرز القضايا الوطنية الحاضرة في مختلف تخصصات الإعلام فضلاً عن الضيوف والحضور من الأكاديميين والقيادات في المجالات والجهات والمعنيين بقطاع الإعلام، ونخبة المؤثرين في صناعة الأفلام والسينما ووسائل التواصل الاجتماعي من داخل المملكة وخارجها .



وقال في تصريحات صحفية إن المؤتمر شكل حدثاً إعلامياً بارزاً سواء في برنامجه أو بضخامة الحضور الذين أشادوا بفكرة المؤتمر وتوقيته المتزامن مع الأحداث والتطورات والقفزات التنموية الهائلة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين منوهاً بالجهود والدعم الذي حظي به المؤتمر برعاية وزير التعليم ومتابعة معالي رئيس الجامعة رئيس اللجنة العليا للمؤتمر .



وأشار إلى أن وسم مؤتمرالإعلام الوطني وصل لقائمة الترند في تويتر بالسعودية مرتين وحقق المؤتمر أكثر من 773 مليون ظهور وأكثر من 5 ملايين مشاهدة على منصاته بشبكات التواصل بينما وصل عدد التغريدات إلى أكثر من 27 ألف تغريدة تفاعل معها الجمهور بأكثر من 40 ألف تفاعل وأكثر من 200 ألف مشاهدة لبث المؤتمر وأكثر من 560 مادة منشورة .

وأضاف : تجاوز عدد حضور المؤتمر 6 آلاف فيما بلغت نسبة الطاقة الاستيعابية للورش 100% بحضور فاق الـ 850 شخصاً فضلاً عن مشاركة أكثر من 80 متحدثاً في 20 جلسة حوارية وورش عمل، وشهد المؤتمر مشاركة 6 أجنحة والإعلان عن 10 مبادرات وشراكات .



وقال أنه بالإضافة إلى ما حملته لغة الأرقام فقد حقق المؤتمر نجاحات أخرى تمثلت في الجمع ما بين الأكاديميين وأرباب المهنة وأصحاب التجارب الرائدة ضمن برنامج المؤتمر والخروج بالرؤى المختلفة حول الكثير من الجدليات العلمية نظرياً ومهنياً وهو ما ينعكس على الجهد الإعلامي الذي أضحى بحاجة ملحة للمراجعة والتقويم للدفع بمنظومة الإعلام نحو أداء دور فاعل وحيوي وقيادي بما يسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية لحقل الإعلام ولغاياتها الوطنية الشاملة .



وأكد أن من أهم مكتسبات مؤتمر الإعلام الوطني، حضور الطلاب والطالبات سواء من الكلية أو من كليات وأقسام الإعلام بالجامعات السعودية للجلسات العلمية المهنية والورش التخصصية، لاكتساب المعرفة، وتوجيه الأسئلة والاستماع إلى تجارب ونصائح قيادات وخبرات أكاديمية ومهنية متميزة.