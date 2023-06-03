ماليزيا: نسعى لنكون الوجهة الأولى للمسافرين المسلمين حول العالم

تعول الحكومة الماليزية، على قطاع السياحة، في إنعاش الاقتصاد، وتكثف جهودها لإحداث طفرة نوعية في لتطوير المنشآت السياحية، والأماكن الأثرية لاستقبال السياح من جميع دول العالم.

وأعلنت ماليزيا في عام 2030، عن اعتزامها استقبال 16.1 مليون سائح دولي، وتحقيق 49.2 مليار رينغيت ماليزي من عائدات السياحة.

انتعاش قطاع السياحة الماليزي

يوفر سوق السفر العربي الذي يمتد 4 أيام لماليزيا منصة مثالية لاستعراض أحدث مناطق الجذب والوجهات السياحية للتسوق والمتعة العائلية والمغامرة البيئية وقضاء شهر العسل والعطلات الفاخرة، والتي ستؤكد ماليزيا من خلالها على سمعتها كوجهة سفر آمنة.

السياحة الماليزية

يصادف موعد انعقاد معرض سوق السفر العربي 2023 الذكرى السنوية لبدء الدورة في هذا الحدث المرموق، وهو دليل قوي على دعم البلاد الحدث والتزامها باستقطاب المزيد من السياح من الشرق الأوسط إلى ماليزيا.

وأكد نائب وزير السياحة والفنون والثقافة في ماليزيا خير الفردوس أكبر خان، أن الهيئة تسعى لجذب المزيد من السياح من الشرق الأوسط إلى ماليزيا، مؤكدًا قدرة البلاد على تحقيق هدفهى الأسمى، وهو جعل ماليزيا الوجهة الأولى للمسافرين المسلمين.

ووقع الفردوس، خلال اليومين الثاني والثالث من المعرض مذكرتي تعاون بين هيئة السياحة الماليزية والخطوط الجوية السعودية وشركة السياحة الماليزية مع العربية للطيران.

ومن المقررأن تعود هذه الاتفاقيات بالنفع على الاقتصاد الماليزي وتقوي الروابط الاقتصادية من خلال صناعة السياحة بين ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.\

السياحة الماليزية

والتقى الوفد الماليزي خلال المعرض مع الإدارة العليا بعدد من شركات الطيران في الشرق الأوسط مثل: الخطوط الجوية القطرية والإمارات وطيران الاتحاد والخطوط الجوية السعودية والعربية للطيران والطيران العماني وطيران السلام لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية، بالإضافة إلى إجراء عدة مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية.

السياحة الماليزية

وسجلت ماليزيا منذ إعادة فتح الحدود الدولية بالكامل إجمالي 10.07 مليون سائح وافد و28.2 مليار رينغيت ماليزي، في عوائد السائحين في عام 2022، متجاوزة بذلك هدفها الأولي البالغ 9.2 مليون سائح دولي.

السياحة الماليزية

وتستهدف ماليزيا في عام 2023 استقبال 16.1 مليون سائح دولي وافد، وتحقيق 49.2 مليار رينغيت، من عائدات السياحة.

وسجلت ماليزيا في عام 2022 وصول 88,534 سائحًا وافدًا من الشرق الأوسط إلى أراضيها.