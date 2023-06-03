الرُضع يستنشقون الأتربة والغبار 20 مرة ضعف الكبار (شاهد)

تتعرض البلاد لموجة من التقلبات الجوية من رمال مثارة وأتربة وسقوط أمطار وارتفاع كبير في درجات الحرارة، مما يجعل عدد من المواطنين المصابين بالحساسية والأطفال يتعرضون لمضايقات صحية.

وقدم الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح عدة للمواطنين من أجل حماية الأطفال خلال فترة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد، أهمها تجنب الخروج، وتغيير الملابس مرات عدة باليوم، فضلًا عن الاستحمام عند الخروج والعودة للمنزل، إلى جانب غسل الوجه واليدين دوريًا.

وشدد على أهمية تعليم الأطفال كيفية «الغرغرة» وغسل الأنف جيدًا، لافتًا إلى أن الرضع يستنشقون الأتربة والغبار 20 مرة ضعف الكبار، لافتًا إلى أنه يجب على الأمهات عدم نشر الملابس خارج المنزل خلال الأيام الجارية كونها ستجمع الأتربة وحبوب اللقاح، مؤكدًا أهمية ارتداء الكمامة الطبية، متابعًا أنه في حالة خروج الأطفال لأداء الامتحانات الخاصة بهم يجب تنظيف السطح أولًا قبل الجلوس وبدء الاختبار.

أشياء ينبغي تنظيفها أثناء موجات الأتربة:

وواصل بدران أنه يجب على مسئوليين التنظيف، استخدام الماء الدافئ والكلور المخفف 10% أثناء عملية التنظيف، لافتًا إلى أنه يجب تقليم الأظافر بشكل مستمر كونه ينتج عنه مشكلات كثيرة للغاية، معقبًا: "خدش العين، أو الجلد يعامل مثل الجرح، إذ إنه يدخل الميكروبات والمواد التي ينتج عنها الحساسية".

وأتم قائلًا خلال تصريحاته عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه يجب تنظيف وتغيير المكان الذي نجلس فيه مرات عدة مع غسل الشعر، فضلًا عن تجنب العدسات اللاصقة للمراهقين، إلى جانب شرب المياه بكميات وفيرة والأعشاب الطبيعية مع عدم تناول أدوية إلا باستشارة الطبيب مثل أدوية الحساسية التي يجب تكرارها حسب توجيهات الطبيب.

أهمية ارتداء الكمامة للحوامل أثناء الأتربة:

وأوضح بدران أن هناك دراسات تشير إلى كون الأتربة والغبار يؤثران على الأجنة إذ ينتج عنهما حساسيات للصدر، أو الجلد لهم بعد الولادة، لافتًا إلى أن عدم ارتداء السيدة الحامل للكمامة قد يعرضها لخطر الولادة المبكرة.

واختتم أن العالم بأكلمه يضم 5 بلايين طن من الأتربة في الجو العام، لذلك يجب عدم خلع الكمامة.