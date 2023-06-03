نهائي كأس الاتحاد الانجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي ومان يونايتد والقنوات الناقلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد، مساء اليوم، على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

ويستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، مساء اليوم، في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي الذى يجمع بين فريق مانشستر سيتي ونظيره مانشستر يونايتد، فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

يخوض فريق مانشستر سيتي مباراة مرتقبة أمام نظيره مانشستر يونايتد فى تمام الساعة 5 مساء عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

موقف الفريقين بجدول ترتيب مسابقة الدوؤري الإنجليزي بعد انتهاء نسخة 2022 ـ 2023

وتحددت الأندية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا، وهم مانشستر سيتي، آرسنال، مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد.

بينما تأهل كل من ليفربول وبرايتون إلى منافسات بطولة الدوري الأوروبي، وتأهل أستون فيلا إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وهبط كل من ساوثهامبتون وليدز يونايتد وليستر سيتي إلى منافسات تشامبيونشيب الموسم المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/22

1- مانشستر سيتي، 89 نقطة.

2- آرسنال، 84 نقطة.

3- مانشستر يونايتد، 75 نقطة.

4- نيوكاسل يونايتد، 71 نقطة.

5- ليفربول، 67 نقطة.

مشوار مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الانجليزي

مانشستر سيتي تأهل إلى النهائي بعد فوزه على شيفيلد يونايتد بثلاثية نظيفة، بينما تأهل مانشستر يونايتد على حساب برايتون بركلات الترجيح.

مباراة السيتي واليونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ستكون أول مباراة نهائية كبرى بين قطبي مانشستر.

مانشستر سيتي



توج مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي ليحصل على اللقب التاسع في تاريخه كما سيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أيام قليلة أمام نظيره إنتر ميلان الأيطالي في مباراة تستضيفها مدينة اسطنبول التركية، ويأمل مانشسترسيتي بقيداة جوارديولا في التتويج بالثلاثية في الموسم الحالي.

ويبحث سيتي عن ثلاثية وهو ما لم يحققه سوى فريق إنجليزي واحد آخر وهو مانشستر يونايتد في 1999، ولن يكون هناك ما هو أفضل لفريق تن هاج سوى إفساد حلم سيتي.

مانشستر يونايتد



أصبح مانشستر يونايتد أكثر الأندية الإنجليزية تواجدا في المربع الذهبي في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي منذ تطبيق الاحتراف، وتواجد مانشستر يونايتد في المربع الذهبي ببطولة الدوري الإنجليزي في 26 موسما من أصل 31 بنسبة تصل إلى 84%.

ويسعى سيتي لنيل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السابعة بينما يسعى يونايتد للحصول عليه للمرة 13.

تصريحات بيب جوارديولا قبل موقعة مانشستر يونايتد

وأكد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، أنه واثق من أن دي بروين سيعود إلى قمة مستواه خلال الفترة المقبلة التى اعتاد عليها لاسعاد جماهيره.

وأضاف :" انه يمتلك قدرات خاصة و مهارات فائقة تساعدنا في الاعتماد عليه بجانب صناعة الفارق مع الفريق أغلب الأوقات بمختلف البطولات".

ويعلق صوتيا على مباراة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين يونايتد وجاره السيتي مساء اليوم، المعلق العماني الشهير عامر الخوذيري.

وتقام مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مساء اليوم السبت الموافق 3 يونيو 2023، على ملعب ويمبلي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023.

وتنطلق صافرة أحداث المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات.