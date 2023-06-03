دلالات زيارة قرينة الرئيس الأمريكي لمصر والمردود العالمي

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تأتي على هامش تواجدها بالمنطقة العربية، إذ كانت تحضر مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، لذا قررت ترتيب زيارة لمصر.

وأضاف حسن، في تصريحه لـ"الوفد"، أن زيارة قرينة الرئيس الأمريكي لمصر ذات طابع ثقافي اجتماعي، فهي حريصة على زيارة الأماكن الثقافية والدينية، وتجلى ذلك في زيارتها أمس للأزهر الشريف، والاستماع إلى بعض الآراء في الدين الإسلامي، لافتًا إلى استقبالها من قبل الرئيس السيسي وقرينته الذي يدل على دفء العلاقات بين البلدين.

جيل بايدن خلال زيارة الأهرامات

وأوضح أن جيل بايدن، مهتمة بمنظمات المجتمع المدني والأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة للجانب الثقافي لذا جاءت زيارتها صباح اليوم لمنطقة الأهرامات، مما يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية ذات مردود إيجابي كبير.

زيارة قرينة الرئيس الأمريكي لمصر

وبدأت السيدة جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، زيارتها إلى مصر، واستقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته.

وحرصت بايدن على زيارة الأزهر الشريف أمس، مُرتدية غطاء رأس احترامًا للمكان، كما قامت صباح اليوم، بزيارة الأهرامات وأبو الهول.