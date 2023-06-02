افتتاح 8 مساجد جديدة في 6 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف 8 مساجد اليوم الجمعة 2 / 6 / 2023م، منها 7 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه 1163 مسجدًا منها 939 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و224 مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. الكبير – الشبلي - الجمالية

مديرية أوقاف البحيرة

2. عزبة صديق – صفط الحرية – إيتاي البارود

3. النور – بشير أغا - الرحمانية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4. عبده – عزبة عبده – الورق – سيدي سالم

5. التقوى – عقلة القبلية – سيدي سالم غرب

مديرية أوقاف الجيزة

6. القبلي – قرية الرهاوي – منشأة القناطر

مديرية أوقاف القليوبية

7. التوحيد – الفاروقية – بنها أول

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. الرشايدة – الحلفاية قبلي – نجع حمادي

وزارة الأوقاف

قافلة "البحوث الإسلامية" والأوقاف الدعوية فى شمال وجنوب سيناء والأقصر غدًا

يوجّه الأزهر الشريف قافلة دعوية مشتركة بين مجمع البحوث الإسلامية ووزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة اليوم فى عدد من المساجد في محافظات شمال وجنوب سيناء والأقصر.

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة، حيث تستهدف القافلة التواجد في ٣ محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف.

وأضاف د. محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني، إنه من المقرر أن تركز القافلة المشتركة على الحديث عن أهمية احترام الكبير والحاجة إلى تقديره، وبيان أثر ذلك في بناء المجتمع المصري والحفاظ على أخلاقه ومواجهة بعض السلوكيات الخاطئة التي يعاني منها المجتمع.

يذكر أن الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيَّاد استقبل بمكتبه اليوم شيخ مبروك يونس نائب مفتي تايلاند ورئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بتايلاند، والسيد بوتابورن إيوتوكسان سفير مملكة تايلاند، وشيخ نئ ميت لؤمأ رئيس اتحاد المدارس الإسلامية بتايلاند، والوفد المرافق؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات المختلفة.

وأكد الأمين العام أن اللقاء يأتي في إطار الدور العالمي للأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مشيرًا إلى أن رسالة الأزهر في التوعية ونشر التسامح والسلام بين الشعوب رسالة عالمية عمل الأزهر الشريف على مرّ تاريخه على القيام بها.



وتناول اللقاء الحديث عن معادلات شهادات المدارس الإسلامية للالتحاق بجامعة الأزهر، والتأكيد على ضرورة توافر الشروط المطلوبة في تلك المدارس، إضافة إلى إمكانية زيادة عدد مبعوثي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة سواء التعليمية أم الدعوية، بالإضافة إلى تدريب الأئمة والدعاة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.