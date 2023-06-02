الأزهر يُعلن حالات الاعتذار الطبي عن امتحانات الشهادة الثانوية

تنطلق غدًا السبت، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، وحددت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، الأعذار الطبية للشهادة الثانوية الدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 كالاتي : -

- في حالة مرض الطالب قبل انعقاد الامتحان عليه بالتوجه إلى مقر اللجنة الامتحانية الخاصة به ومعه صورة حديثة وطلب خطاب تحويل للجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب من رئيس اللجنة.

- يقوم رئيس اللجنة بملء النموذج الخاص بتحويل الطالب للجنة الطبية بالتأمين الصحي وذلك بعد وضع الصورة الشخصية للطالب في المكان المخصص لها و اعتماد الصورة بخاتم اللجنة بحيث يكون نصف الخاتم علي الصورة والنصف الآخر على الخطاب ثم اعتماد الخطاب وتسليمة للطالب أو ولي الأمر.

- يقتصر دور رئيس اللجنة فقط على إعطاء الطالب أو ولي الأمر الخطاب معتمد وليس له الحق في قبول اورفض العذر.

- يقوم ولي الأمر والطالب بالتوجه إلى مقر اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له الطالب.

- بعد انتهاء الإجراءات بالجنة الطبية يقوم الطالب أو ولي الأمر باستلام التقرير الطبي من اللجنة والتوجه إلى إدارة الامتحانات بالمنطقة لعمل اللازم.

- يتم إرسال الأعذار الطبية إلى مقر لجنة النظام والمراقبة عن طريق إدارة الامتحانات بالمنطقة

امتحانات الثانوية الأزهرية

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم العلمي:

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم العلمي في الثالث من شهر يونيو المقبل على ان يكون الجدول كالآتي:

السبت 3 يونيو مادتي الفقه والحديث

الإثنين 5 يونيو القرآن الكريم

الأربعاء 7 يونيو الجبر والهندسة الفراغية

السبت 12 يونيو اللغة الأجنبية

الإثنين 14 يونيو الاستاتيكا

الأربعاء 16 يونيو الأدب والنصوص

السبت 19 يونيو التفاضل والتكامل

الإثنين 21 يونيو النحو

الأربعاء 23 يونيو الكيمياء

السبت 24 يونيو الكيمياء

الإثنين 26 يونيو الديناميكا

إجازة عيد الأضحى المبارك

الإثنين 5 يوليو الفيزياء

الأربعاء 7 يوليو البلاغة

السبت 10 يوليو التوحيد

الإثنين 12 يوليو الصرف

الأربعاء 14 يوليو التفسير



جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 القسم الأدبي:

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023 للقسم الأدبي في الرابع من شهر يونيو المقبل، على أن يكون الجدول كالآتي:

الأحد 4 يونيو مادتى الفقه والحديث

الثلاثاء 6 يونيو القرآن الكريم

الخميس 8 يونيو البلاغة

الأحد 11 يونيو الجغرافيا

الثلاثاء 13 يونيو النحو

الخميس 15 يونيو التفسير

الأحد 18 يونيو التاريخ

الثلاثاء 20 يونيو الفلسفة

الخميس 22 يونيو الأدب

الأحد 25 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

إجازة عيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 4 يوليو الصرف والإنشاء

الخميس 6 يوليو التوحيد

الأحد 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.