السبت 03 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحكومة تكشف حقيقة التراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش

المركز الإعلامي لرئاسة
المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء

 تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تراجع الحكومة عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش.

txt

الحكومة تكشف حقيقة هدم المقابر الأثرية

txt

حقيقة ترويج شخص يدعى "أبو خروف" للمخدرات في الإسكندرية

 وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش، مُشددةً على التزام الحكومة بصرف التعويضات اللازمة لأصحاب المنازل والأراضي كافة التي سيتم إزالتها لصالح المشروع، وتشمل التعويضات بدائل عدة من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة، أو قطعة أرض بمنطقة الريسة، أو أي منطقة بمدينة العريش.

 صرف التعويضات بنسبة 20%

  وأوضحت المحافظة أنه تم بالفعل البدء في صرف التعويضات التي تقرر صرفها لسكان منطقة توسعات ميناء العريش، مُشيرةً إلى أنه تمت زيادة قيمة تعويضات المباني بمنطقة توسعات ميناء العريش بنسبة 20%، وسيتم صرف تلك الزيادة منفصلة عن القيمة المقدرة للمباني التي تم إخلاؤها بدءًا من شهر مايو 2023.

 ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات، أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مواد متعلقة

تداول 18 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

رئيس هيئة قصور الثقافة: ملتقى أهل مصر بسيناء يُرسيخ قيم المواطنة

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من دولة السودان عبر ميناء سفاجا البحري

أمين سر خطة النواب: مصر لاتشكو قلة المال ..بل تشكو أمانة الرجال

81.4 مليار جنيه استثمارات قطاع الكهرباء و321 مليار جنيه النقل بخطة الجديدة

محافظ أسوان: تشغيل العبارات ليلاً ونهاراً بين مينائى قسطل وأبو سمبل

وصول العالقين من ميناء بورتسودان بواسطة سفينة حربية مصرية (فيديو)

رئيس هيئة سلامة الغذاء يتفقد ميناء الإسكندرية

الجريدة الورقية