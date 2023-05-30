حقيقة ترويج شخص يدعى "أبو خروف" للمخدرات في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف لما تم نشره بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من تعليق ادعى خلاله شخص بتواجد أحد مروجي المواد المخدرة (بمنطقة العصافرة بالإسكندرية) يدعى "أبو خروف ".

بالفحص تبين عدم وجود شخص بذات الأسم يقوم بالترويج للمواد المخدرة كما تبين قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بدئرة قسم شرطة ثان المنتزة ومنها المنطقة محل الشكوى.. أسفرت جهودها خلال الفترة من 1/2/2023 إلى 24 /5/ 2023 عن الأتى:

ضبط عدد (182) قضية إتجار فى المواد المُخدرة، بإجمالى (182) متهم، وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 35،526 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 915 جرام – كمية من مخدر الآيس وزنت 637 جرام – 230 قرص مخدر).

كما يشار إلى إستمرار الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وبشأن ما تم نشره بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً شكوى لأحد المواطنين مدعومة بصور تضرر خلالها من قيام إحدى السيدات ببث مقاطع فيديو منافية للآداب عبر أحد التطبيقات.

وبالفحص أمكن تحديد المشكو فى حقها وتبين أنها (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية"- مقيمة بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها ، وبحوزتها هاتف محمول يحوى الآثار والأدلة الرقمية الدالة على مزاولتها النشاط سالف الذكر ، وبمواجهتها أقرت بمزاولتها ذلك النشاط بغرض تحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

