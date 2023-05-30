الحكومة تكشف حقيقة هدم المقابر الأثرية

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددًا على أن المقابر الأثرية كافة قائمة كما هى، ولا يمكن المساس بها، فهى تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُؤكدًا حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بأنواعها وأشكالها كافة، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

المجلس الإعلامي يناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة:

وناشد المجلس الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).