الثلاثاء 30 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحكومة تكشف حقيقة هدم المقابر الأثرية

حقيقة هدم المقابر
حقيقة هدم المقابر الأثرية

 أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار، أنه لا صحة لتنفيذ الحكومة حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، مُشددًا على أن المقابر الأثرية كافة قائمة كما هى، ولا يمكن المساس بها، فهى تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣، والذي يجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثرًا، مُؤكدًا حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بأنواعها وأشكالها كافة، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء.

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الجريدة الورقية