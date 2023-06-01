لحظة نجاة فتاة صدمها قطار أثناء عبورها| فيديو

أظهر مقطع فيديو مثير، لحظة نجاة فتاة صدمها قطار أثناء عبورها، بعدما صدمها القطار بالفعل لكن لحسن حظها أفلتت من الموت، وبفضل الحقيبة التي كانت على ظهرها حيث ارتطم القطار بالحقيبة أولاً وألقى بها بعيداً عن مساره.

ووقع الحادث في المجر بحسب ما يقول صاحب الفيديو الذي نشره على "يوتيوب" واطلعت عليه "العربية نت"، ولم يتضح في مقطع الفيديو إن كانت الفتاة قد تعرضت لإصابات بالغة بعد الحادث، وما إذا كان قد تم نقلها إلى المستشفى أم لا، لكن كان واضحاً أنها أفلتت من الموت.

وبدا في الفيديو أن الفتاة أو السيدة تحاول العبور إلى الجهة المقابلة بطريقة خاطئة، حيث كانت تريد أن تستقل القطار الذي يذهب بالاتجاه المعاكس على ما يبدو، لكنها تراجعت ولم تتمكن من العبور بسبب أن القطار المقابل وصل بالفعل إلى المحطة وبات واضحاً بالنسبة لها أنها لن تتمكن من ركوبه، وبينما كانت الفتاة منشغلة في النظر إلى القطار المقابل والتفكير في كيفية الوصول إليه تعرضت للحادث من جراء القطار القادم على الجهة التي تقف فيها.

الحقيبة أنقذت الفتاة من الموت المحقق

وكتب ناشر الفيديو: "الحقيبة أنقذت الفتاة من الموت المحقق"، وذلك في إشارة الى أن القطار لامس الحقيبة التي كانت على ظهرها وألقى بها بعيداً نتيجة لذلك، ولو لم تكن تحمل هذه الحقيبة لصدمها القطار مباشرة وفارقت الحياة.

جاء ذلك في تقرير عبر العربية.

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