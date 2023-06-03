توقعات بارتفاع معدل نمو اقتصادات الدول العربية بنحو 3.4% لعام 2023

ذكر صندوق النقد العربي، في تقرير له أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو للاقتصادات العربية عام 2023، نحو 3.4%.

وتوقع صندوق النقد، في تقرير له بعنوان: "آفاق الاقتصاد العربي"، تحسن وتيرة النمو الاقتصادي المتوقع للدول العربية عام 2024 ليسجل نحو 4.0 في المئة، مدفوعا بتعافي النمو العالمي وانخفاض معدلات الفائدة، واستمرار تنفيذ الخطط التنموية.

وأفاد التقرير، أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم للدول العربية بعد استثناء الدول التي تواجه ضغوطا تضخمية كبيرة ليصل إلى 6.8 بالمئة في عام 2023، وما نسبته 6.3 بالمئة في عام 2024.

وأكد صندوق النقد العرب، أنه سيتم مراجعة معدلات الضرائب وترشيد الإعفاءات الضريبية فيما يخص الإيرادات العامة، ومراجعة سياسات الدعم وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بالنفقات العامة.

وأشار التقرير إلى أن أهم القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنتين القادمتين تشمل تطوير أطر وأدوات إدارة السياسة النقدية، وتعزيز النطاق المستهدف لسعر الصرف، والتحول الرقمي (تبني التقنيات المالية الحديثة)، واستمرار التطوير في السياسات الاحترازية الكلية.