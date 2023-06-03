موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا

يستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة من العيار الثقيل بين الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يبحث عن الثأر واستعادة لقب أفريقيا بعد الخسارة في النسخة الماضية أمام الوداد في المغرب بهدفين من دون رد، في المقابل يبحث الوداد عن تأكيد تفوقه وزعاته لأفريقيا للمرة الثانية على التوالي حال تتويجه بالأميرة السمراء.

وصل الأهلي إلى نهائي أفريقيا على حساب الترجي التونسي برباعية نظيفة فى مجموع مباراتي نصف النهائي، بينما تأهل الوداد الرياضي إلى النهائي عقب التعادل مع صن داونز بنتيجة 2/2 فى مجموع المباراتين، باعتبار أن مباراة الذهاب فى المغرب انتهت بالتعادل السلبي.

الأهلي والوداد:

مباراة الأهلي والوداد المغربي تنطلق مساء يوم الأحد المقبل عند دقات التاسعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك في لقاء يُنتظر أن يشهد حضور 50 ألف متفرج في استاد القاهرة.

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت، مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا، كما ستنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة على البث الأرضي داخل جمهورية مصر العربية.

ويدير مباراة الأهلي والوداد المغربي، طاقم تحكيم مكون من الحكم الليبي معتز إبراهيم، والتونسي هيثم قيراط حكمًا للفار، ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

قائمة الأهلي المستدعاة لنهائي أفريقيا:

حراسة المرمى: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – ياسر إبراهيم – محمد هاني – خالد عبدالفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – أحمد قندوسي.

خط الهجوم: بيرسي تاو – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أحمد عبدالقادر – محمود عبدالمنعم كهربا – محمد شريف.