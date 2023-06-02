النيابة العامة تحقق فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرة

تحقق النيابة العامة فى واقعة انهيار لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر بالقاهرةحيث تلقت النيابة العامة إخطارا أمس الأول من يونيو الجارى بانهيار لافتة إعلانات كبيرة أعلى كوبرى أكتوبر تحديدا أعلى عزبة أبو حشيش اتجاه ميدان التحرير نتيجة اعوجاج قاعدتها الحديدية تأثرا بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية، مما أدى إلى سقوطها على سيارتين ودراجة آلية وغلق الطريق بالاتجاهين وكسر عواميد للإنارة، وإصابة أربعة أشخاص ووفاة شخص واحد؛ فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

سقوط لافتة إعلانات أعلى كوبرى أكتوبر

وانتقلت لمعاينة محل الحادث، ومناظرة جثمان المتوفى، وسؤال المصابين، وسألت النيابة العامة مدير الإيرادات والإعلانات بحى حدائق القبة فشهد بأن اللافتة محل الحادث منتهية الترخيص، وأن الجهة الإدارية حررت محضرا بمخالفتها فى فبراير الماضى، وقدم صورة من ملفها.

تشكيل لجنة هندسية

وعليه أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة الأرض الكائن بها الإعلان محل الواقعة، والاطلاع على ملف تراخيص اللافتة المنهارة وفحصه وبيان مدى سريانه أو انتهائه، وفى الحالة الأولى بيان مدى الالتزام بأعمال الصيانة بها والمسئول عنها ومدى إجرائها وفق المعايير المحددة بمعرفة جهة الإدارة، وفى حالة انتهائه بيان المتسبب عن بقاء اللافتة بعد انتهاء ترخيصها لتحديد المسئول عن الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية قبله، كما استدعت النيابة العامة مسئولى الوكالة مالكة اللافتة لسؤالهم، وجار استكمال إجراءات التحقيق.