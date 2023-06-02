خلافات سابقة وراء إنهاء حياة شاب فى عين شمس

قبضت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على عاطل قتل شاب فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة بـمنطقة عين شمس بالقاهرة .

تفاصيل مصرع شاب فى عين شمس

وكان قسم شرطة عين شمس ، تلقى إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وتبين من التحريات أنه تم العثور على جثمان شاب يدعى "مجدى.م"، في العقد الرابع من عمره، مصاب بطعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل سقوط قاتل شاب عين شمس

وتبين أن عاطل وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما، وأنهما تشاجرا معا بسبب الخلافات فقام على أثرها المتهم بطعنة المجنى عليه، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع 3 أطفال غرقا بالفيوم

ولقي 3 أطفال أنفاسهم الأخيرة ، إثر غرقهم في بحيرة الصرف الزراعي بالقرية الثانية التابعة لقرية قارون بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم، وتم انتشال الجثث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بمصرع 3 أطفال غرقًا فى مصرف زراعي بالقرية الثانية بقرية قارون، التابعة لمركز يوسف الصديق. وعلى الفور إنتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وتبين من التحريات ؛ غرق 3 أطفال فى العقد الأول من العمر فى مصرف زراعى بالقرية الثانية بدائرة المركز، حيث نزلا للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أن المياه جرفتهما، وتم انتشال جثث الأطفال الثلاثة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وبسماع شهود العيان ؛ أكد إنه يوجد فى نهاية القرية الثانية، التابعة لقرية قارون منطقة منخفضة، تجمعت فيها مياه الصرف الزراعى، وكونت ما يشبه بحيرة صغيرة يذهب إليها الأطفال للاستحمام فيها. واليوم عقب صلاة الجمعة ذهب 3 أطفال من أبناء القرية من بينهما شقيقين وجارهما للاستحمام بها فتعرضوا للغرق وتم انتشال الجثث وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.