محافظ القاهرة يتفقد رفع حطام لوحة إعلانية سقطت فوق كوبرى أكتوبر

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال رفع حطام اللوحة الإعلانية التى سقطت فوق كوبرى أكتوبر أعلى عزبة أبو حشيش بحى حدائق القبة بسبب العاصفة الترابية القوية التى تعرضت لها العاصمة اليوم الخميس.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بسقوط لوحة إعلانية مثبتة على شاسيه حديد تتبع إحدى الشركات الإعلانية الخاصة على سيارتين ودراجة بخارية فوق كوبرى أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولى الحى والإسعاف لموقع الحادث، كما تم عمل التحويلات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأصدر اللواء خالد عبدالعال تعليماته بتشكيل لجنة لمراجعة اللوحات الإعلانية المثبتة كافة على شاسيهات لبيان مدى تأثرها من العاصفة القوية التي تعرضت لها القاهرة حرصًا على حياة المواطنين.

رفع حطام اللوحة الإعلانية فوق كوبرى أكتوبر

رفع حطام اللوحة الإعلانية فوق كوبرى أكتوبر

جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، شارك في الاحتفال الذي أقيم تحت رعاية وبحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة ذكرى دخول العائلة المقدسة أرض مصر بكنيسة المغارة والشهيدين سرجيوس وواخس المعروفة بأبى سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة، إذ تستمر احتفالات الكنيسة بهذه المناسبة لمدة ٣ أيام.

شارك فى الحفل د. أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سهى جندى، وزيرة الهجرة، وم. جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء أيمن السعيد، رئيس حى مصر القديمة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

وفي نهاية الحفل، قام البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتكريم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضمن الكثير من الشخصيات والحضور لدورهم في تطوير مسار العائلة المقدسة.

احتفلت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المهجر بعيد دخول السيد المسيح وأمه مريم العذراء ويوسف النجار أرض مصر، وذلك عبر إقامة قداسات صباحية، اليوم الخميس، وسط حضور شعبى احتفالًا بالعيد الذي يطلق عليه الأخوة الأقباط «مسار العائلة المقدسة».

وأقامت جميع الكنائس في مصر والخارج، قداسات صباحية للاحتفال بدخول العائلة المقدسة أرض مصر فيما يعتبر لدى الكنيسة عيد سيدى لأنه يخص السيد المسيح، إذ تتضمن القداس قراءات إنجيلية خاصة في الكتاب المقدس خاصة بالسيد المسيح زيارته لأرض مصر.

رفع حطام اللوحة الإعلانية فوق كوبرى أكتوبر